Mutuo o affitto? La risposta definitiva all’eterno dilemma vi stupirà

Quando si decide di lasciare il nucleo familiare per fare nuove esperienze ogni persona ha di fronte a sé un bivio molto importante, andare a vivere in una casa in affitto o accendere un mutuo per acquistarne una?

Ovviamente a livello teorico è molto più utile acquistare un bene di cui poi si sarà proprietari, tuttavia esistono delle condizioni che in pochi considerano e che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella scelta tra mutuo ed affitto.

A causa dell’inflazione e dell’aumento dei costi di affitti e mutui sempre più spesso ci si chiede cosa convenga fare una volta raggiunta l’indipendenza economica. Secondo le statistiche rispetto agli ultimi anni gli affitti sono aumentati del +6,4%, mentre i mutui hanno raggiunto anche il +50% nel caso in cui i proprietari abbiano scelto un mutuo a tasso variabile.

Perché scegliere per il mutuo? Nonostante l’incredibile instabilità economica presente in Italia avviare un mutuo permette in ogni caso di avere la sicurezza di entrare in pieno possesso di un immobile o di un appartamento, inoltre se si è giovani esistono anche molte agevolazioni statali da poter prendere al volo per ricevere vantaggi e sconti fiscali.

Il mutuo è certamente la scelta migliore se si ha una buona pianificazione a lungo termine della propria vita, infatti se si vuole avere un’unica casa in cui costruire ricordi familiari è bene accendere il mutuo il prima possibile, in questo modo si riuscirà ad avere anche una rata inferiore rispetto all’affitto dato che i pagamenti mensili dei mutui possono essere scelti direttamente dall’acquirente.

Cosa è meglio scegliere tra mutuo ed affitto

Se con il mutuo si può avere piena decisione sulla casa, con libertà di ristrutturazioni e modifiche, l’affitto pone delle regole decisamente più restrittive ma offre un vantaggio davvero importante che in molti sottovalutano, ovvero la libertà di movimento. Grazie ai lavori da remoto ed alle connessioni internet disponibili anche nei luoghi più remoti si può decidere di cambiare residenza ogni volta che si vuole, soprattutto se si è amanti dei viaggi.

Un altro dei vantaggi dell’affitto riguarda il pagamento delle spese per lavori di ristrutturazione straordinaria, i quali sono sempre a carico del proprietario, alleggerendo notevolmente gli obblighi destinati agli affittuari.

Per chiarire ogni dubbio è viene in aiuto l’analisi dell’Ufficio Studi di Telemutuo, la quale ha confrontato le spese necessarie per sostenere un mutuo ed un affitto per un bilocale. Il confronto è avvenuto sulle tre città italiane principali:

a Milano la rata di un mutuo per un bilocale da 300mila euro si aggira sui 1.071 euro, mentre l’affitto al mese costerebbe circa 1.300 euro

a Roma il costo scende leggermente infatti il bilocale mediamente raggiunge i 280mila euro, qui il mutuo arriverebbe a 999 euro mentre l’affitto mensile salirebbe a 1.200 euro

a Napoli il prezzo è decisamente più basso, in media un bilocale costa 180mila euro, con rata del mutuo a 642 euro e affitto a 840.