Ora legale, attenti al cuore: gli effetti collaterali del cambio orario

Il cambiamento dell’ora può avere dei risvolti non propriamente positivi per il benessere psicofisico delle persone. Anche a livello cardiaco i rischi non sono da sottovalutare

L’ora legale sta per tornare e con lei le discussioni circa la sua abolizione. Il parlamento europeo negli anni non è riuscito a trovare una soluzione in tal senso e la situazione è rimasta invariata, ma la questione sembra poter tornare prepotentemente in auge. D’altronde il cambio dell’ora ha degli effetti sulle persone non così banali come si pensa.

A tal proposito ci sono delle evidenze scientifiche piuttosto marcate e quindi la teoria secondo cui spostare le lancette in avanti “fa male alla salute” trova un riscontro anche nella pratica. Ecco alcune spiegazioni logiche che vanno ad avvalorare questa tesi.

Ora legale, non solo cuore: le altre conseguenze dello spostamento delle lancette

La prima conseguenza è che si dorme peggio e non solo nella prima notte in cui entra in vigore l’ora legale. Infatti il periodo di transizione per molte persone dura decisamente più a lungo e vale anche quando avviene il passaggio contrario, ovvero all’ora solare. Uno studio pubblicato su Neuroscience Letters ha evidenziato che si dorme meno e il sonno è di gran lunga più disturbato.

La logica conseguenza dell’alterazione del riposo è l‘abbassamento del livello di concentrazione e di produttività al lavoro. Sotto questo punto di vista spicca uno studio apparso nel 2012 sul Journal of Applied Psychology che ha rivelato che con l’ora legale aumenta in maniera considerevole la quantità di tempo che le persone passano a navigare su siti che non hanno nulla a che a vedere con il proprio lavoro.

Un risvolto decisamente negativo è l’aumento degli incidenti stradali nel lunedì successivo al cambio dell’ora. Stesso dicasi per gli incidenti sul posto di lavoro. Le persone essendo più assonate e distratte purtroppo possono incorrere in questi spiacevoli inconvenienti. Alla lunga però le ore di luce in più aiutano molto a migliorare la visibilità e di conseguenza si registrano meno sinistri.

Da analizzare anche un altro fattore un po’ più preoccupante visto che è strettamente correlato alla salute. Diversi studi hanno appurato che nella prima settimana di ora legale c’è un picco di attacchi cardiaci. Ciò probabilmente è dovuto al fatto che il sistema cardiovascolare deve adattarsi più rapidamente ai cambiamenti al momento del risveglio mattutino. L’ora persa potrebbe infatti aumentare il carico di stress con conseguenze negative per il cuore.

In Australia invece è stato riscontrato che nelle prime settimane di ora legale e anche nelle prime del ritorno all’ora solare avvengono un maggior numero di suicidi. I ricercatori hanno associato questo trend ai cambiamenti che avvengono in seguito ai due passaggi, che per le persone più vulnerabili possono essere devastanti.