Assicurazione sulla vita, perché può essere davvero utile a te e i tuoi cari

Una buona idea per garantire sicurezza economica ai propri familiari è stipulare un’assicurazione sulla vita. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

L’assicurazione sulla vita è un contratto attraverso il quale, il contraente si garantisce un capitale o un rimborso in denaro, qualora dovesse trovarsi in situazioni di difficoltà economica, malattia grave, invalidità o morte prematura. Infatti, è fortemente consigliata a chi rappresenta l’unica fonte di reddito della propria famiglia.

L’assicurazione sulla vita può avere una durata limitata, ad esempio, 10, 20 o 30 anni. Oppure può coprire l’assicurato per tutta la vita. A prescindere dal tipo di assicurazione scelto, il contraente paga periodicamente un premio all’agenzia di assicurazione. Solitamente, il premio viene pagato a cadenza mensile, ma è possibile optare anche per un pagamento semestrale o annuale. Chiaramente, l’importo da pagare viene influenzato da diversi fattori. Come ad esempio: il rischio che l’evento assicurato si verifichi, le condizioni di salute del cliente, la durata della polizza, l’importo assicurato e l’età del contraente.

Per tale ragione, di norma, prima di sottoscrivere il contratto chiede al potenziale cliente, la compilazione di un questionario nel quale devo essere inserite le informazioni utili al calcolo dell’importo del premio. Nello specifico, sono necessari:

• i dati del contraente, dell’assicurato e del beneficiario

• la tipologia di copertura

• il capitale da assicurare

• la durata della polizza

• le modalità di pagamento e l’ammontare del premio.

Una volta acquisiti e verificati i dati necessari, si passa alla sottoscrizione della polizza, con la quale la compagnia di assicurazione si impegna a risarcire il beneficiario con il capitale assicurato, nel caso si verifichi un determinato evento previsto nel contratto, entro lo scadere della polizza. In cambio, il contraente si impegna a pagare il premio nelle modalità di pagamento stabilite.

Assicurazione sulla vita: perché è importante?

Avere una buona assicurazione sulla vita è fortemente consigliato, soprattutto, a coloro che rappresentano l’unica fonte di reddito del proprio nucleo familiare. Questo contratto, infatti, serve a garantire serenità e sicurezza economica ai componenti del nucleo familiare dell’assicurato, qualora dovesse essere coinvolto in un determinato evento previsto nello stesso.

Inoltre, l’assicurazione vita può risultare utile nel caso la propria famiglia venga esposta a un debito importante, come ad esempio, un mutuo o un prestito. Infatti, è possibile richiedere l’importo utile a coprire il debito, anche in caso di grave imprevisto.

Oltre che per le famiglie, l’assicurazione sulla vita può utile anche per i giovani che intendono tutelarsi contro l’eventuale incapacità di guadagno.