Quali sono le fobie più strane al mondo? Alcune sono inimmaginabili

Le fobie non sono solo quelle classiche e conosciute. Esistono infatti delle paure talmente irrazionali e strane che quasi non sembrano veritiere

Avere paura di qualcosa è umano e soprattutto è soggettivo. Ognuno ha i suoi timori, le sue sue sensazioni così come le proprie fobie, che però possono essere delle vere e proprie patologie. Non c’è una motivazione reale o razionale alle volte, bisogna solo prenderne atto e cercare in qualche modo di affrontarle.

Non è per niente semplice visto che possono portare a dei veri e propri blocchi sia fisici (quasi come se si fosse paralizzati), sia mentali. Alcune sono sicuramente più diffuse e conosciute, come quelle per i ragni o i serpenti. Altre invece sono piuttosto insolite e ancora più strane all’occhio di chi non le prova.

Quali sono le fobie e le paure più insolite

Che ne pensate dalla vestifobia? Non è altro che la paura di vestiti e di vestirsi. Spesso però riguarda solo una specifica categoria di abbigliamento. Un’altra alquanto bizzarra è quella per le parole lunghe. Si chiama Hipopotomonstrosesquipedaliofobia in effetti solo leggendo questa parola un minimo di apprensione affiora anche in chi non convive con questa problematica.

Incredibile ma vero c’è anche chi ha paura che il burro d’arachidi una volta mangiato rimanga attaccato al palato. Una condizione che prende il nome di arachibutirofobia. Decisamente poco conosciuta visto che questo genere alimentare almeno in Italia non è poi così comune.

La paura può essere anche per le parti del corpo come ad esempio il mento. La geniofobia può essere abbastanza disagiante visto che questa parte del corpo è visibile costantemente. Sapevate inoltre che esiste la fobia per alcuni specifici colori? Udite udite, la xantofobia è la paura per il coloro giallo. In alcune culture questa tonalità è associata al lutto e alla sfortuna e ciò può rendere questa condizione un po’ più spiegabile.

Anche i comportamenti umani possono generare forti sensazioni di malessere. La geliofobia ad esempio è la paura della risata, l’optofobia è il terrore nell’aprire gli occhi. È tra quelle più invalidanti visto che porta a nascondersi in casa e soprattutto in luoghi bui. È legata ad eventi traumatici visti con i propri occhi e che di conseguenza rendono spaventoso l’uso della vista.

Piuttosto brutta è anche la paura di addormentarsi, ovvero la somnifobia. Riguarda gli incubi e in generale il senso di impotenza generato dal momento in cui si cade nel sonno. Chi vede nel camminare una sorta di terrore è alle prese con l’ambulofobia. Può scaturire in seguito ad un grave infortunio che seppur superato fa scattare l’irrazionale timore anche nel fare una semplice passeggiata.