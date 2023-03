Quanto costa mandare un figlio a scuola: se ti dicessimo 40 mila euro?

Mandare i propri figli a scuola è sempre più costoso, già dai primi anni. Facciamo un po’ di conti.

Far frequentare la scuola ai propri figli è diventato sempre più costoso. Del resto, l’aumento generale dei prezzi di beni e servizi, ha coinvolto anche il materiale didattico. Secondo l’associazione dei consumatori Codacons, i materiali scolastici come quaderni, penne, astucci e diari, hanno subito un rincaro di circa il 7%, con punte fino al 10%.

Secondo Codacons, alla base dei forti rincari ci sarebbero i maggiori costi di produzione con i quali devono fare i conti le imprese del settore. Ad ogni modo, mandare un figlio a scuola è un vero e proprio salasso per le famiglie italiane e anche chi cerca di risparmiare qualche euro, evitando l’acquisto di materiale superfluo, spende mediamente 450 euro per due figli, se almeno uno dei due frequenta le scuole medie o superiori.

Ma, tirando le somme, qual è la cifra da spendere per ogni figlio per tutta la carriera scolastica?

Quanto costa mandare un figlio a scuola

Nonostante la scuola dell’obbligo sia gratuita dai sei ai sedici anni, avere dei figli studenti rappresenta un duro colpo per le finanze degli italiani. Le famiglie, sono costrette a fare i conti con gli aumenti di tutto il materiale scolastico, per non parlare poi delle spese affrontate per garantire l’istruzione ai bambini durante la pandemia da Covid.

Per un figlio che frequenta le scuole elementari, la spesa media è pari a circa 200 – 250 euro, servizio mensa escluso (in questo caso, ci sarebbe una maggiorazione di circa 800 euro all’anno per ogni figlio). Per le scuole medie, un genitore spende mediamente 680 euro all’anno per ciascun figlio. Sale la spesa per le scuole superiori, Secondo le stime del Sindacato Italiano Librai, la spesa media per l’acquisto dei libri è pari a 300 euro, ai quali vanno aggiunti circa 150 euro per l’acquisto del materiale scolastico e 150 euro per il contributo volontario e le spese di assicurazione. Ma la spesa più cospicua arriva con l’Università, tra tasse e libri di testo, si arriva a spendere mediamente 3 mila euro all’anno. L’importo sale notevolmente nel caso di uno studente fuorisede.

A conti fatti, nel nostro Paese mandare un figlio a scuola costa mediamente 40 mila euro per tutto il percorso scolastico. Una cifra da capogiro, che fa sperare in un intervento deciso da parte delle autorità competenti, affinché possa essere garantito il diritto allo studio di tutti i ragazzi.