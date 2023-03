Come riconoscere una persona invidiosa: i segnali infallibili

Andiamo a vedere come riconoscere una persona invidiosa. Se emergono alcuni specifici segnali significa che siamo di fronte ad un individuo che notoriamente nutre questa emozione negativa

L’invidia è una brutta bestia. Quante volte abbiamo sentito questo modo di dire? Nulla di più semplice e nulla di più vero. Eppure c’è chi si nutre di questo sentimento malvagio o che magari lo cova per natura anche se controvoglia. Fatto sta che può creare notevoli situazioni di disagio anche con le persone che riteniamo più care.

Di primo impatto non è semplice riconoscere una persona invidiosa, ma se si osservano determinati comportamenti e atteggiamenti si possono identificare dei segnali inequivocabili di invidia. Scopriamo quali sono nello specifico.

Persone invidiosa: ecco come riconoscerle

I primi fattori che possono far capire che un soggetto è piuttosto invidioso sono la gelosia, le continue critiche, l’eccessiva competitività, il rancore, i comportamenti aggressivi, lo scarso supporto e il vantarsi in maniera eccessiva dei propri successi. Andando nel dettaglio la gelosia si nota immediatamente.

Ad esempio se si parla di un qualcosa di positivo nella vita di qualcun altro, chi sente questo malanimo si allontana o diventa insofferente. Questo è un indizio piuttosto chiaro e palese di gelosia. Idem per le critiche senza sosta. Lo si fa a prescindere senza chissà quali apparenti motivi. Chiaramente non sono per niente costruttive, ma sembrano più votate al pettegolezzo.

Avere un forte senso di rancore è un altro aspetto che si sposa piuttosto bene con l’invidia. Alla prima occasione utile si rinfaccerà qualcosa di spiacevole che “gli è stato fatto in passato” da colui che in quel momento sta vivendo un fase di grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda lo spirito di competizione che solitamente è una cosa sana, stavolta non lo è. La voglia di primeggiare, infatti, può portare ad una voglia di confrontarsi che può rivelarsi stucchevole o addirittura inutile.

In un contesto così malsano non può mancare l’aggressività mista alla passività. Si tende ad agire in modo freddo e ostile per poi diventare immediatamente irritabile anche senza ragione. Sono un po’ la somma di tutti gli altri aspetti descritti in precedenza. Un vero e proprio boomerang per chi viene preso di mira dall’invidioso. Non può mancare quel pizzico di falsità che si vede da lontano un miglio. Complimenti ipocriti e la sensazione di gioia nel vedere il prossimo “affondare” completano il profilo di chi proprio non ha mai superato la fase di invidia. Il pizzico finale l’ostentazione dei propri momenti di gloria. Così facendo però si rischia che agli altri non interessino particolarmente.