Whatsapp, forse ti stanno spiando e non lo sai: come saperlo

Se hai il sospetto che qualcuno stia spiando tutte le tue conversazioni su Whatsapp, ecco delle dritte per scoprirlo ed evitarlo.

Whatsapp è l’app di messaggistica istantanea più famosa ed utilizzata al mondo e vanta diversi milioni di utenti in tutto il mondo. Per tale ragione l’app della famiglia Meta è molto attenta alla protezione della sicurezza.

Ciò nonostante, può presentare dei punti deboli che lascerebbero campo libero ai malintenzionati di intercettare le comunicazioni di malcapitati utenti. In altre parole, forse stanno spiando anche te, ma non lo sai. A tal proposito, potrebbe essere utile dedicare qualche minuto alla lettura di questo articolo in cui cerchiamo di capire se Whatsapp è spiato e quali stratagemmi utilizzare per mettere al sicuro da occhi indiscreti le tue conversazioni.

Dunque, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo dritti al sodo. Ecco gli step da compiere per scoprire se le tue conversazioni su Whatsapp sono al sicuro o c’è il rischio che qualcuno le stia spiando.

Whatsapp: come sapere se ti stanno spiando e come evitarlo

Nonostante, l’app della famiglia Meta sia estremamente attenta alla sicurezza dei propri utenti, è fondamentale sapere che non si tratta di un’applicazione sicura al 100%. Per cui, si corre il rischio che le conversazioni siano spiate.

Per capire se le tue comunicazioni su Whatsapp sono spiate, basta aprire l’app sul tuo smartphone e selezionare la voce Menu per gli androidiani, oppure, Impostazioni, in caso di utenti iPhone. A questo punto, basterà selezionare WhatsApp Web. In questa sezione appariranno i dispositivi con sessioni aperte. Qualora non dovessi riconoscere nessuno dei dispositivi apparsi, con molta probabilità, le tue conversazioni sono spiate. Cosa fare per evitarlo? Niente di più semplice! Basterà selezionare Disconnetti da tutti i dispositivi e le tue conversazioni saranno al riparo da occhi indiscreti. Una buona idea per evitare che qualcuno possa spiare le tue chat è proteggere WhatsApp con il viso o l’impronta digitale.

Per essere ancora più tranquillo, potrebbe essere opportuno anche controllare che non siano attivate sul tuo dispositivo cellulare le cosiddette app – spia. In queste caso, ci sono diversi campanelli d’allarme che dovrebbero insospettirti. Innanzitutto, la batteria del tuo smartphone potrebbe scaricarsi molto più rapidamente rispetto al solito. Oppure, il dispositivo potrebbe essere più lento o soggetto a riscaldamento anomalo. Qualora dovessi riscontrare questi “sintomi”, ti consigliamo di consultare un tecnico di telefonia che possa eliminare le fastidiose applicazioni spia e installare sul tuo dispositivo un buon antivirus.