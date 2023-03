Vivere bene in Italia è possibile, ma solo se guadagni queste cifre

Qual è il reddito minimo necessario per una coppia con due figli per vivere serenamente nel nostro paese? Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questa tematica che sta a cuore a tanti italiani

I soldi non fanno la felicità, ma purtroppo servono per vivere. È questo il motto di tante famiglie del Bel Paese che ogni mese con il sudore del proprio lavoro devono soddisfare le proprie esigenze. Purtroppo in alcuni casi non sempre si riesce e si rendono necessarie delle rinunce, che alla lunga non sono poi così sopportabili.

Prendendo in considerazione una famiglia standard composta dai genitori e due figli, cerchiamo di capire qual è il reddito minimo necessario per condurre una vita più che dignitosa e potersi sostentare senza troppi affanni.

Lo stipendio necessario che consente ad una famiglia di avere una vita serena in Italia

Secondo un’indagine condotta da borsaefinanza.it risalente a gennaio 2023, il costo della vita di una persona single in Italia oscilla tra i 1.200 e i 1.700 euro netti al mese. In questo calcolo sono ricompresi anche affitto, mutuo, utenze, mezzi di trasporto, spesa per il cibo e qualche svago nel tempo libero.

Chiaramente chi vive solo non può contare su nessun altro e quindi per forza di cose l’esborso economico che si ritrova ad affrontare è di gran lunga più elevato. Lo scenario cambia nel caso delle famiglie visto che i coniugi o comunque i conviventi possono far affidamento l’uno sull’altro. I costi si dividono, a patto che lavorino entrambi.

Nella maggior parte dei casi però subentrano anche dei figli. Ormai vista la situazione difficilmente ci si spinge oltre i due se non si gode di una situazione economica di un certo rilievo. Quindi prendendo come esempio un nucleo familiare composto da 4 persone (genitori e due figli) secondo le ultime stime in merito per vivere dignitosamente in Italia si deve guadagnare circa 3.000-3.500 euro a famiglia.

Nel computo sono inseriti anche una serie di parametri fondamentali secondo i ricercatori. Si tratta di beni e servizi classificati come in grado di soddisfare un bisogno minimo di una famiglia. Tra questi rientrano un’abitazione con camera da letto personale per ogni figlio di genere diverso con età superiore ai 6 anni, un’auto usata, due settimane di vacanze all’anno.

A prescindere da ciò sarebbe sempre opportuno mettere da parte ogni mese almeno il 10% dello stipendio in modo da poter aver un paracadute per far fronte a degli imprevisti o per ritrovarsi della liquidità da investire in futuro per aumentare il proprio capitale o per realizzare dei progetti.