Le applicazioni da cancellare dal proprio smartphone per evitare il virus Hook

Sono state diverse le segnalazioni arrivate nell’ultimo periodo riguardanti dei malware Android sul Play Store. Quali sono le app infette scoperte dai ricercatori

Il mondo della tecnologia è tanto bello e comodo, ma nasconde anche alcune criticità di non poco conto. Basta pensare ai numerosi malware che possono colpire i nostri dispositivi da un momento all’altro. Uno dei più temuti in questa fase è senz’altro il virus Hook su dispositivi Android.

Gli esperti di SecneurX hanno infatti posto l’attenzione su una serie di applicazioni del Google Play Store che contengono proprio questo bug. Su Twitter il team di esperti ha condiviso una lunga lista di servizi che lo diffondono, in modo tale da poter avvisare gli utenti sul pericolo in atto.

Quali sono le app che contengono il malware e quali sono i possibili danni

Ma in che modo reca danno ai dispositivi Android? I cybercriminali già noti per aver creato i virus bancari BlackRock ed ERMAC, attraverso Hook hanno come chiaro intento quello di prendere il controllo degli smartphone espandendosi poi su altri device connessi e completando poi un’intera catena di frodi.

In pratica una volta infiltratosi sul dispositivo Android, il malware si converte parzialmente in un file manager per scaricare contenuti da un server di controllo, comprese anche le chat di WhatsApp. A ciò va aggiunta la possibilità di inviare messaggi usando addirittura gli account social della vittima. Un vero e proprio pericolo insomma.

Le aree a maggior rischio sono Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Canada, Turchia, Spagna e purtroppo anche Italia. Le app bancarie sono quelle a maggior rischio sono non per questo bisogna pensare che le altre siano al sicuro. Andando nello specifico, ecco alcune che fanno parte della lista:

Logo Design Maker,

Funny Emoji Keyboard,

Animal Doodle Drawing,

Paper Paint,

Heart Rate Monitor,

Fun Paint & Coloring,

Beauty Christmas Song,

Magic Face AI,

Love Sticker,

Phone to TV,

Photo Voice Translator,

Easy Voice Change,

Perfect Face Swap,

Blue Voice Changer,

Cool Screen Mirroring,

Blood Glucose Recorder,

Clever Clean – Batter Saver,

Coloring Painting.

Non tutte però si annida Hook. In alcuni casi il malware che si cela al loro interno è Harly, mentre in altri è Joker. Ad ogni modo per evitare qualsiasi pericolo è meglio disinstallarle se per caso le avete sul vostro telefono. Google dal canto suo le ha rimosse dal Play Store, ma chiaramente se sono presenti sui cellulari possono agire liberamente e recare dei guai che potrebbero rivelarsi insormontabili.