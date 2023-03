Whatsapp: vuoi leggere i messaggi eliminati? Con questi trucchi puoi farlo

Ecco cosa bisogna fare per leggere i messaggi cancellati su Whatsapp. Tutti gli escamotage necessari per recuperare questi contenuti che alle volte potrebbero rivelarsi molto utili

Da un po’ di tempo a questa parte Whatsapp consente di eliminare i messaggi inviati. Uno strumento di fondamentale importanza che può aiutarci ad evitare situazioni spiacevoli nel momento in cui si inviano messaggi indesiderati. Si pensi a quando si sbaglia chat, o magari si è arrabbiati con qualcuno e di primo impatto si invia un messaggio di rabbia o altre situazioni analoghe.

L’opzione di cancellazione “ci salva” letteralmente da tutto ciò, ma fa aumentare nell’interlocutore quel pizzico di curiosità. Infatti qualora non si riesca a leggere si resta con il dubbio di ciò che era stato scritto. A quanto pare però esistono dei modi per riportare in auge tutto ciò. Vediamo quali sono.

In quali modi si possono leggere i messaggi eliminati su Whatsapp

Sono dei programmi appositi che permettono appunto di poter visualizzare nuovamente i messaggi cancellati. Uno di questi è WhatsRemoved+. Piuttosto semplice da usare ma abbastanza discutibile per quanto concerne la privacy. Infatti viola le scelte dell’utente di nascondere ciò che aveva scritto. È disponibile per dispostivi Android, chiede l’autorizzazione per leggere e salvare le notifiche di Whatsapp sullo smartphone e registra ogni messaggio ricevuto.

Una volta scaricata l’utente può utilizzarla a proprio piacimento e scegliere di leggere tutti i messaggi, compresi quelli cancellati. I passaggi da seguire per potersi avvalere al meglio di questo strumento sono: scaricare l’app, accettare i termini e le condizioni e consentire l’accesso alle notifiche e selezione Whatsapp dall’elenco delle app per leggere i messaggi eliminati.

L’alternativa è ricorrere ad un software di data recovery come Dr Fone, disponibile sia in versione per iOS che per Android. Una volta installato è necessario collegare il proprio device al PC e dare le autorizzazioni. Nella finestra successiva bisogna selezione “Messaggi e allegati di Whatsapp” in modo da poter avviare la scansione dei file da recuperare (che possono essere messaggi, foto, audio, video e note vocali) e poi fare click su “Ripristina” per recupere i messaggi.

Se invece si desidera ripristinare una chat cancellata accidentalmente lo si può fare con l’ausilio del backup della chat. Effettuando il backup non si possono però leggere i messaggi che sono stati eliminati dal mittente, ma solo recuperare le chat perse. Il procedimento è il seguente: Impostazioni – Chat – Backup delle chat.