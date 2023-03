Città più felici al mondo: l’Italia è indietro, ma tre città tengono alto l’orgoglio nazionale

Le tre italiane presenti in graduatoria sono collocate nella fascia bronzo. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa speciale classifica

In seguito alla giornata internazionale delle felicità è stata stilata un’importante classifica in cui sono racchiuse le città più felici al mondo. Si tratta del risultato delle ricerche sulla qualità della vita nel mondo elaborate dall’Institute for Quality of Life and Happy City Hub che ha sede a Londra.

Vengono considerati diversi fattori tra cui le politiche sociali, ambientali, economiche, culturali, i servizi pubblici, i dati su innovazione e trasparenza, la sicurezza e la capacità di reagire a sfide e momenti critici. A ciò si aggiunge il fatto che questi luoghi generalmente si contraddistinguono per la loro comunità attiva ed orgogliosa del proprio territorio.

Città più felici al mondo: le posizioni di Roma e Milano

In virtù di ciò le varie città sono state divise in 3 fasce: oro (da 1 a 23), argento (da 24 fino a 100) e bronzo (da 101 a 200), ma la cattiva notizia è che nelle prime non c’è nessuna città del Bel Paese. Per trovare la prima bisogna scorrere parecchio la graduatoria è arrivare al 102esimo posto dove troviamo Milano, ovvero la seconda piazza del gruppo di bronzo. Al 116esimo posto invece si colloca Bologna. Essendo piccola e ben organizzata garantisce un’alta qualità della vita. I numerosi locali dove mangiare, bere e ascoltare della buona musica fanno il resto.

Solo 128esima Roma. La città eterna nonostante il suo fascino e la sua storia è piuttosto indietro e precede Praga. Il paradosso più clamoroso sta nel fatto che è preceduta da Roeselare, semisconosciuta cittadina belga situata nelle Fiandre Occidentali. Delle stessa fascia fanno parte anche Barcellona, Brugge e Innsbruck.

In quella d’argento sono collocate diverse città rinomate come Berlino, Bordeaux, Madrid, Bilbao, Francoforte, Dublino, Dusseldorf e Amburgo. Buona rappresentanza anche per il Regno Unito che tra città grandi e piccole può vantare ben 18 località.

A comandare la classifica è Aarhus, città danese che si trova sulla costa orientale della penisola dello Jutland. Tra le altre aree urbane comprese nella fascia elitaria ci sono invece Amsterdam, Bergen, Eskilstuna, Helsinki, Londra, Zurigo, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington, Toronto, Vancouver e Vaughan. Ogni anno sono circa 1.000 le città del mondo che vengono analizzate dai ricercatori, che vengono poi suddivise in base ai criteri sopracitati. Insomma, l’Italia è piuttosto indietro e questo è un dato che deve far riflettere circa la qualità della vita nel nostro paese.