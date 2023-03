Mangiare cibo per cani, l’ultima moda che impazza sul web: chi lo sta facendo

Si tratta di una tendenza che potrebbe prendere quota dopo che un ragazzo su TikTok ha letteralmente spopolato con un video in cui stava mangiando cibo per cani. Scopriamo per quale ragione lo ha fatto e perché potrebbe essere emulato

Quante volte mentre riempivate le ciotole dei vostri amichetti a quattro zampe avete pensato a quale gusto possa avere il cibo per cani? Probabilmente troppe e magari tra amici vi siete chiesti se a fronte di una cospicua cifra di denaro sareste disposti a farlo. Niente paura c’è qualcuno che senza pretendere nulla in cambio lo ha assaggiato e ha condiviso la sua esperienza con gli utenti della rete.

Un’iniziativa che di primo impatto può sembrare folle. In realtà però mangiare scatolette e croccantini destinati ai cosiddetti pelosetti ha un obbiettivo ben specifico. Può sembrare grottesco, ma è così. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Mangia cibo per cani in diretta social: ecco spiegato il motivo

Prima di capire chi questo autentico “eroe” è bene comprendere il perché del gesto. Il tutto è riconducibile all’alimentazione necessaria per avere un buon rendimento in palestra e migliorare il proprio fisico. Infatti questi alimenti sono fonti di proteine e ogni genere di piano nutrizionale ne prevede alcune quantità in ogni pasto.

Quindi visto che l’interrogativo affliggeva da tempo i palestrati, qualcuno ha pensato bene di sacrificarsi in nome di tutti. Il personaggio in questione si chiama Henry Clarisey ed è un ragazzo di 21 anni. Recentemente ha ottenuto circa 2,8 milioni di visualizzazioni sul noto social TikTok per aver tentato di mangiare cibo per cani.

In seguito ha condiviso la sua esperienza rivelando che masticare i croccantini è stato un po’ come magiare dei piccoli pezzi di roccia. A ciò ha aggiunto il desiderio di non voler provare mai più dei prodotti di questo tipo anche se contengono un alto contenuto proteico.

solofinanza.it

Diversi i commenti dei suoi seguaci che gli hanno suggerito di mescolarli nel latte o con dello sciroppo al cioccolato o al burro di arachidi. Una ragazza invece gli ha consigliato di comprare le scatolette in umido. Suggerimenti che lasciano presagire una certa esperienza in materia e che quindi anche loro abbiano provato la “pappa per cani”.

D’altronde ognuno è libero di fare ciò che meglio crede, ma forse è bene seguire alcune importanti indicazioni. La prima è quella di non farsi vedere dal proprio cane, che potrebbe non prenderla bene visto che riconosce perfettamente l’odore del suo cibo. Meglio evitare anche di lasciarsi andare a questa attività davanti ad amici e parenti. Non tutti potrebbero reagire allo stesso modo.