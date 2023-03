Chi produce le colombe Eurospin e LIDL, non immagineresti mai chi c’è dietro

LIDL ed Eurospin sono due dei maggiori discount presenti in Italia, la loro fama è nota a tutti non solo per le promozioni convenienti applicate ai prodotti ma anche per l’alta qualità di ingredienti e preparazioni.

Risparmiare ed avere la possibilità di alimentarsi con prodotti genuini e sicuri è una delle priorità delle famiglie italiane, soprattutto quelle che non dispongono di grandi quantità di risorse da investire a causa della crisi e degli stipendi insufficienti.

Negli ultimi anni, tra la guerra in Ucraina, l’innalzamento dell’inflazione e quindi dei prezzi di utenze, carburante e prodotti di prima necessità, sempre più persone hanno dovuto cambiare le proprie abitudini legate alla spesa per cercare di risparmiare il più possibile così da poter provvedere al pagamento delle spese obbligatorie, come tasse e bollette.

Ad oggi la situazione generale sembra essere in lento miglioramento, tuttavia i vantaggi riscontrati nei discount hanno fatto affezionare i nuovi clienti che hanno preferito rimanere fedeli ai discount, lasciando quindi i supermercati e gli ipermercati più costosi senza rinunciare a qualità ed alla sicurezza dei prodotti.

Per capire quanto siano validi i prodotti presenti al discount è sufficiente controllare alcuni parametri sempre presenti sulle confezioni degli alimenti venduti. Nel periodo pasquale è interessante valutare ad esempio chi produce le colombe vendute da LIDL ed Eurospin, a marchio Favarina e Duca Moscati.

Chi produce le colombe del discount

Tra i dati che le aziende produttrici sono costrette ad inserire sulla confezione dei loro prodotti alimentari compaiono: tabella nutrizionale, allergeni, lista completa degli ingredienti, data di scadenza e riferimenti del produttore con tanto di numeri di telefono, vie degli stabilimenti e paese di produzione.

Controllando la colomba Favorina venduta da LIDL, si può leggere che lo stabilimento in cui è stato prodotto e confezionato il prodotto si trova in via S. Lucia 51 a Fossano (CN) e coincide proprio con lo stabilimento della Balocco, a differenza dei prodotti di marca però questo costa meno di 4 euro. Per quanto riguarda Eurospin, sulla confezione della colomba Duca Moscati è riportato l’indirizzo Via Bra (Tagliata) 109 – 12045 Fossano (CN), lo stesso dello stabilimento dei più famosi prodotti Maina.

Grazie a queste informazioni si può essere certi che anche acquistando i prodotti dei due discount si possono portare a casa alimenti di pregio, sicuri e salutari, ottimi per essere consumati in famiglia o per esser regalati ai propri cari durante i pranzi e le cene delle imminenti feste pasquali.