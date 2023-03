Colesterolo alto, puoi abbassarlo con un rimedio davvero inaspettato: parola di scienziato

Secondo un recente studio, oltre alle specifiche medicine per abbassare i livelli di Colesterolo “cattivo”, abbiamo a disposizione un inaspettato rimedio naturale. Ecco di cosa si tratta.

Nel corso degli anni, diversi studi si sono occupati di trovare mezzi naturali per abbassare i livelli di colesterolo. Ma una recente ricerca ne ha rivelato uno davvero sorprendente.

Stando all’ultimo studio condotto dal Dipartimento di Nutrizione e Metabolismo del Consiglio Superiore delle ricerche scientifiche di Madrid, bere acqua frizzante avrebbe un impatto positivo sui livelli di colesterolo nel sangue. Secondo gli esperti, bere un litro di acqua minerale frizzante al giorno abbasserebbe il livello del colesterolo cosiddetto “cattivo” in modo davvero significativo.

L’inaspettato potere dell’acqua frizzante sui livelli di colesterolo sarebbe stato dimostrato in seguito alla ricerca spagnola, che ha visto coinvolte 20 donne partecipanti di età compresa tra i 25 ed i 60 anni. Per i primi due mesi le volontarie hanno bevuto quotidianamente acqua oligominerale naturale, quindi non frizzante. Mentre, per i due mesi successivi, le donne hanno bevuto, ogni giorno, un litro di acqua minerale frizzante, ricca di cloro, bicarbonato e sodio. Ebbene i dati emersi dai monitoraggi sono stati davvero inaspettati! I ricercatori, infatti, hanno notato un notevole abbassamento dei livelli di colesterolo nel sangue, proprio nei mesi in cui le donne assumevano acqua frizzante. Ma come accorgersi di avere il colesterolo sopra i livelli di guardia?

Colesterolo alto, come accorgersi di avere livelli alti

Sono tantissime le persone che soffrono di Colesterolo alto. Questo problema è sempre più diffuso, soprattutto, a causa delle cattive abitudini alimentari e di vita. Tuttavia, non è facile accorgersi subito di avere livelli alti di colesterolo nel sangue. Non a caso, il Colesterolo è considerata una patologia subdola.

Ad ogni modo, ci sono alcuni sintomi che potrebbero farci scattare il campanello d’allarme come, ad esempio, la comparsa di placche lipidiche nella cornea, avvertire un senso di affaticamento o di oppressione al petto, o ancora soffrire spesso di cefalea persistente. Chiaramente, la sintomatologia è differente, ma le conseguenze del Colesterolo possono essere molto gravi per tutti. Ricordiamo che livelli alti di colesterolo nel sangue può scatenare eventi come ictus o infarti, per cui, in caso disagi di questo tipo, è fortemente consigliato consultare il parere del proprio medico di fiducia.

Qualora, dovessero essere confermati dagli analisi livelli troppo alti di colesterolo nel sangue, il medico indicherà la terapia da seguire oltre che la dieta alimentare più adatta alla situazione, magari abbinata al consumo di acqua frizzante.