Meteorologo, come diventarlo e quanto guadagna chi non si chiama Giuliacci

Il meteorologo è una professione particolare che affascina molte persone, ma come diventarlo e quanto guadagna? Scopriamolo in questa guida.

Quotidianamente milioni di persone si informano sulle previsioni meteo, seguendole in tv, in radio o attraverso internet. Per tale ragione, sono tante le persone affascinate dalla professione del meteorologo. Eppure, solo in pochi conoscono nel dettaglio di cos si occupa, come diventarlo e quali siano i reali guadagni, anche per chi non si chiama Giuliacci.

I meteorologi si occupano di studiare i fenomeni atmosferici che accadono nella troposfera del pianeta Terra, con lo scopo di creare analisi il più possibile attendibili sui cambiamenti climatici in una determinata zona e in un determinato periodo di tempo. In altre parole, questi scienziati attraverso ricerche ed indagini, creano bollettini scritti o per immagini, facilmente comprensibili anche ai meno esperti, sulle previsioni del tempo.

Nonostante, comunemente si pensi che i meteorologi lavorino esclusivamente con i mezzi di comunicazione, si tratta di un pensiero sbagliato. Infatti, uno dei compiti più importanti degli esperti in meteorologia, è lavorare con le istituzioni come, ad esempio, la protezione civile, per anticipare possibili fenomeni atmosferici catastrofici, rendendo tempestive le operazioni di eventuale evacuazione. Insomma, una figura indispensabile alla società contemporanea. Ma come si diventa meteorologo? E quanto guadagna un esperto in meteorologia?

Meteorologo: come diventarlo e quanto guadagna

La meteorologia è una branca della scienza che affascina molti sin da bambini. Ma come è possibile diventare un esperto in meteorologia?

Per diventare meteorologo è necessario, anzitutto, intraprendere un percorso formativo universitario come Fisica dell’atmosfera e dell’ambiente, ma anche Fisiche naturali e Fisica e matematica. Dopo di che, è possibile specializzarsi attraverso master finalizzati alla formazione del meteorologo in diversi ambiti e sotto ambiti come, ad esempio, il master in meteorologia e oceanografia fisica.

Come per tutti i lavori, anche nel computo totale dello stipendio di un meteorologo è fondamentale analizzare il livello di esperienza. I primi passi nel mondo del lavoro di un meteorologo consente un guadagno che va dai 18 ai 20 mila euro all’anno. La retribuzione cresce con l’esperienza e dopo circa tre anni, un esperto meteorologo può guadagnare tra i 28 ed i 30 mila euro ogni anno, fino ad arrivare a 40 mila euro nel caso di meteorologi affermati. Discorso diverso per la categoria di meteorologi professionisti che lavorano in televisione come, ad esempio, Giuliacci. In questo caso, i compensi sono molto più alti e possono superare i 60 mila euro all’anno.