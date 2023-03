Il lavoro più pagato al mondo: forse non è quello che pensi tu

Ti sei mai chiesto qual è il lavoro più pagato al mondo? Scopriamolo di seguito, forse non è quello che immagini.

Una delle domande più frequenti tra i giovani che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro è “qual è il lavoro più pagato al mondo?”. In questa guida cerchiamo di stilare una sorta di classifica dei lavori meglio retribuiti al mondo.

Chiaramente, la situazione può variare leggermente da zona a zona, ma si tratta comunque di una media internazionale che rende molto bene l’idea. Contrariamente a quanto si possa pensare, la lista dei lavori più pagati al mondo è piuttosto lunga e si tratta di professioni più o meno conosciute che riguardano diversi ambiti, dall’ambito medico al mondo della tecnologia, fino a quello della finanza.

Ma adesso, andiamo al sodo e scopriamo i lavori che permettono di ottenere uno stipendio più alto rispetto ad altre occupazioni.

Lavori più pagati al mondo

Come abbiamo anticipato, la lista dei lavori molto ben retribuiti è piuttosto lunga e abbraccia diversi ambiti. Non sorprenderà sapere che tra le professioni più pagate, ci sono quelle legate all’ambiente sanitario e ospedaliero. Infatti, le prime posizioni della classifica dei lavori più pagati al mondo troviamo i chirurghi, i medici, i dentisti, gli anestesisti e gli psichiatri.

Entrando nel merito, possiamo affermare che mediamente questi professionisti guadagnano dai 70 mila ai 120 mila euro all’anno. Altre professioni che risultano essere molto ben remunerate in Italia ma anche nel resto del mondo, sono: l’amministratore delegato, il manager ingegneristico, l’avvocato d’affari, il responsabile marketing e l’IT manager. Per questo tipo di lavori, infatti, si guadagna mediamente 100 – 150 mila euro all’anno. Permettono uno stipendio medio decisamente alto anche lavori come:

• Pilota di linea, 75 mila euro all’anno

• Controllore di traffico aereo, circa 60 mila euro annuali

• Broker finanziario, stipendio medio annuo 80 mila euro

• Direttore finanziario, 75 mila euro all’anno

Insomma, sono davvero tante le professioni che promettono stipendi da sogno! Ovviamente, per avere una busta paga come quelle che abbiamo appena visto, è necessario seguire un percorso di studi impegnativo, oltre che diversi anni di gavetta. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di professioni a cui si accede dopo la laurea, quindi, dopo un percorso di studi che consente di acquisire specifiche competenze.

Per i giovani più ambizioni, che puntano ad ottenere occupazioni molto bene retribuite, una buona idea potrebbe essere quella di puntare, soprattutto, sui cosiddetti lavori del futuro come: Specialisti di strategia e marketing digitale, Specialisti in automazione dei processi, Specialisti dei Big Data e Professionisti dello sviluppo del business.