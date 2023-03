Lavorare in un call center, quanto si guadagna: tra pregiudizi e realtà

Sono tantissime le persone che hanno un brutto concetto riguardo al lavoro nei call center. Ma essere un operatore telefonico è davvero così brutto? Quanto si guadagna? Quali sono gli orari di lavoro? C’è la possibilità di fare carriera? Facciamo chiarezza.

Sono anni che il lavoro nei call center viene demonizzato. Spesso, viene vista come un’attività orrenda, sottopagata e svolta in ambienti tristi e desolati, più simili a scantinati che a veri e propri uffici. Ma è davvero così brutto essere un operatore telefonico di call center oppure si tratta solo di pregiudizi?

Ebbene, nonostante molti paragonino il lavoro in un call center all’inferno, la realtà può essere molto diversa. A qualcuno sembrerà strano e magari storcerà anche il naso nel leggere le prossime righe, ma la verità è che esistono call center dove si è scelto di mettere al centro della politica aziendale il benessere delle persone. Sono tantissimi gli operatori di call center che, grazie a questa attività, possono mantenere le proprie famiglie, lavorando in ambienti molto professionali.

Cerchiamo di capire qualcosa in più riguardo questa professione e quali sono i vantaggi di lavorare in un call center serio.

Lavorare in un call center: orari, retribuzione e carriera

Ci sono davvero tantissimi pregiudizi riguardo il lavoro nei call center. Eppure, non sempre ciò che si sente in giro corrisponde alla realtà. Infatti, esistono moltissimi call center seri, in cui si lavora in modo professionale, dove viene garantita ai propri dipendenti una buona retribuzione, orari di lavoro su turni e ottime possibilità di fare carriera.

Per quanto riguarda i guadagni, come molti sanno, il compenso degli operatori di call center, normalmente, è la somma tra la retribuzione oraria fissa e le provvigioni ottenute in base ai risultati raggiunti. Mediamente un operatore call center percepisce da un minimo di 800 euro fino a superare i 1500 euro al mese. Normalmente, i lavoratori hanno diritto a scegliere i turni di lavoro che sono da 6 ore per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, e 4 ore il sabato. Un’altra vera e propria bugia sui call center, riguarda l’impossibilità di fare carriera al loro interno. Nulla di più falso! Infatti, ci sono numerose storie di persone che col tempo e l’esperienza sono diventati professionisti affermati e di successo.

Insomma, lavorare in un call center è un’attività proprio come tutte le altre basta solo scegliere aziende serie con le quali collaborare. In caso contrario, meglio lasciare tutto e andare via senza voltarsi indietro.