Numismatica, i collezionisti impazziscono per queste monete: scopri se hai un tesoro in casa

I collezionisti impazziscono per alcune monete che potresti conservare in un cassetto. Scopri quali sono gli esemplari che valgono tanti soldi.

Il mondo della numismatica è ricco di storia e cultura. Non a caso, collezionare monete rare e di valore è un hobby che affascina moltissime persone in tutto il mondo. In più, conservare delle particolari monete può essere molto remunerativo. Infatti, sono davvero tanti gli esemplari che fanno letteralmente impazzire i collezionisti, disposti a spendere cifre da capogiro per averne uno raro e ricercato.

Come spesso ricordiamo quando si parla di monete di valore, non tutti gli esemplari vengono pagati tanti soldi, ma solo in determinate circostanze. Infatti, il valore di una moneta è molto influenzato dalla rarità. Una moneta coniata in un numero molto limitato di pezzi o che presenta errori di conio, sarà difficilmente reperibile, pertanto, il suo valore potrebbe schizzare alle stelle. Ma non è tutto! Perché, è importantissimo che la moneta si presenti in un ottimo stato di conservazione, in gergo Fio di Conio. Una moneta, seppur rara, che presenta graffi o segni di usura, potrebbe veder precipitare la sua quotazione numismatica.

Detto questo, passiamo a scoprire quali sono le monete per le quali i collezionisti sono disposti a sborsare fior fior di quattrini. Occhio! Perché una di queste monete potresti averla conservata in un cassetto!

Monete rare e di valore: scopri se hai un tesoro nascosto in un cassetto

Tra le monete più gettonate tra i collezionisti e gli appassionati di numismatica, senza dubbio, alcuni esemplari della cara vecchia lira. Si tratta di monete che non solo hanno fatto la storia del nostro Paese, ma che allo stato attuale potrebbero fare guadagnare un bel gruzzoletto in euro.

La prima tra le monete in Lire più richieste sul mercato collezionistico è la 100 lire Minerva del 1955. Un esemplare in condizioni Fior di Conio, può superare abbondantemente i mille euro di valore. Un’altra moneta in Lire per la quale i collezionisti farebbero delle vere e proprie follie è la 10 Lire Olivo del 1946, anche conosciuta con il nome 10 lire Pegaso per via della raffigurazione del cavallo alato sul retro dell’esemplare. Coniata in poco più di 100 mila pezzi, questa moneta è praticamente introvabile, pertanto, un fior di conio può valere fino a 6 mila euro. Molto ambita dagli appassionati di numismatica è anche la 5 Lire Uva del 1946. L’esemplare realizzato in Italma, una lega composta da alluminio, manganese e magnesio, può raggiungere una valutazione numismatica di 2 mila euro.

Chiudono la carrellata delle vecchie monete in Lire più ricercate e desiderate dai collezionisti, la rarissima moneta da 1 Lira Arancia del 1947 che può valere fino a 1.500 euro e la moneta da 2 Lire Spiga del 1947. Realizzato in soli 12 mila pezzi, il valore di questo esemplare del vecchio conio può arrivare fino a 1.800 euro.