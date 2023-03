Giorgia Meloni, sai quanto guadagna la Presidente del Consiglio? Le cifre che non ti aspetti

Quanto guadagna la Presidente del Consiglio, secondo quanto dichiarato al Fisco? Ecco tutti i dettagli sui redditi 2022.

Dopo la vittoria delle elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni è entrata nella storia del nostro Paese come la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio. Per cui, spesso è oggetto di diverse curiosità da parte degli italiani. Tra le tante domande, molti si chiedono quanto guadagni la Leader di Fratelli d’Italia da Presidente del Consiglio.

Per avere una risposta a questa domanda, basta dare un’occhiata sul sito della Camera dei Deputati, dove da un po’ di tempo per la trasparenza, vengono pubblicate le dichiarazioni dei redditi di tutti i parlamentari. Chiaramente, la Premier non fa eccezione. Sul sito del Governo, infatti, è stata resa nota anche la dichiarazione dei redditi 2021 di Giorgia Meloni.

Secondo i dati riportati nel modello 730, la Leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato complessivamente poco più di 160 mila euro, in aumento di più di 25 mila euro rispetto agli anni precedenti. Inoltre, la Presidente del Consiglio, è anche proprietaria di un appartamento a Roma, quello in cui vive con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Dalla dichiarazione dei redditi non emergono altre proprietà, obbligazioni o partecipazioni societarie.

Quanto guadagna la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Come abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, secondo il modello 730 consegnato nel 2022 all’Agenzia delle Entrate, la Premier Giorgia Meloni dichiara un reddito complessivo di poco più di 160 mila euro. Per l’esattezza, 160 mila 706 euro. Nel modello 730 la Meloni dichiara 98.471 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati, 60.250 euro di altri redditi e 1.985 euro di reddito per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

In più, stando a quanto riportato nella “dichiarazione della situazione patrimoniale 2022” la Leader di fratelli d’Italia “è proprietaria di un solo fabbricato”, ovvero, quello dove vive con la sua famiglia. Difatti, nella voce annotazioni compare scritto “abitazione”. Nessun altro immobile, né imbarcazioni, sarebbero posseduti dalla Meloni. Inoltre, non compaiono titoli azionari, obbligazionari o partecipazioni societarie.

Per quanto riguarda i “compensi connessi all’assunzione della carica”, la leader FdI dichiara “in qualità di Presidente del Consiglio, nonché membro della Camera dei deputati, di non percepire alcun compenso dalla presidenza del Consiglio, in base al divieto di cumulo con l’indennità spettante ai parlamentari” ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge del 21 maggio 2013, numero 54. Questo significa che la Meloni ha rinunciato allo stipendio da premier e percepisce esclusivamente il compenso da parlamentare, quindi, non riceve doppio stipendio.