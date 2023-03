Mare Fuori, quanto guadagnano gli attori del cast e le comparse

Praticamente, tutti parlano di Mare Fuori, il teen drama della Rai adesso distribuita anche da Netflix, ma quanto guadagnano gli attori del cast e le comparse? Scopriamolo insieme.

Mare Fuori ha letteralmente spopolato nel nostro Paese, tanto che il teen drama è sbarcato anche sulla piattaforma Netflix. La serie è ambientata in un carcere minorile di Napoli e racconta la vita dei giovani detenuti dell’istituto che si affaccia sul “mare fuori”, visto come elemento di speranza per un futuro migliore per tutti quei ragazzi finiti nei guai.

I protagonisti, accusati di reati più o meno gravi, sono seguiti nel loro percorso di redenzione dalla direttrice del carcere e dal comandante, che cercano di insegnargli le regole di comportamento, che non hanno appreso in famiglia.

Serie dopo serie, il successo di Mare Fuori è cresciuto sempre più, tanto che il teen drama è, complice anche l’ospitata a Sanremo in prima serata del giovanissimo cast, davvero sulla bocca di tutti. Sono molti i fan della serie ad avere tante domande curiose sugli attori protagonisti e sulle comparse. In particolare, molti sono curiosi di sapere quanto guadagnano. Scopriamolo di seguito.

Mare fuori: quanto guadagnano gli attori e le comparse

Mare Fuori è, senza dubbio, la serie tv del momento. Serie dopo serie, il teen drama della Rai ed ora anche Netflix, ha conquistato un numero sempre crescente di fan, soprattutto tra i giovani, piazzandosi al primo posto di tutti gli streaming. Infatti, gli sceneggiatori della nota fiction italiana, hanno già confermato il quarto capitolo. Insomma, i ragazzi dell’Ipm potrebbero tornare già a febbraio 2024 ad appassionare con le loro vicende.

Visto il grande successo di Mare Fuori, sono moltissimi i fan a chiedersi quali possano essere i compensi di attori e comparse. Ebbene, per quanto riguarda i cachet di attori e comparse di Mare Fuori, non ci sono informazioni certe al momento. Tuttavia, secondo alcune informazioni disponibili su un video Tik Tok, i compensi che riguardano gli attori non protagonisti, quindi, le comparse di Mare Fuori, questi si aggirerebbero intorno ai 100 euro lordi al giorno. Come abbiamo, anticipato, però, si tratta di informazioni non ufficiali, ma solo di indiscrezioni.

Lo stesso discorso vale per i compensi riconosciuti per ruoli da protagonista. In linea generale, il cachet per un attore protagonista in una serie Tv, è di circa 10 mila euro a episodio. Chiaramente, il compenso varia in base alla notorietà dell’attore o dell’attrice.