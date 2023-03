Finlandia: quali sono i piatti tradizionali del paese più felice del mondo

La nazione situata nel Nord Europa anche quest’anno è stata eletta la più felice al mondo. Scopriamo cosa mangiano di così gustoso in Finlandia: i piatti da perdere

La Finlandia ancora una volta si rivela un paese che spicca per la qualità della vita che offre ai suoi cittadini. Secondo il World Happiness Report pubblicato dalle Nazioni Unite è il più felice al mondo per il sesto anno di fila. Merito dei servizi che offre e della sicurezza che sa garantire.

Per noi italiani però la felicità si misura anche dalla buona cucina e per questo è piuttosto alta la curiosità in merito a quali sono i piatti tipici di questa terra. Contribuiscono anche loro ad elevare il livello di soddisfazione della popolazione? Cerchiamo di farci un’idea vedendo quali sono le pietanze più gettonate del paese scandinavo.

Le migliori pietanze finlandesi: da cosa sono composte e dove si possono mangiare

La loro tradizione si basa sulla semplicità e sull’utilizzo di ingredienti freschi e naturali come bacche, funghi ed erbe. L’acqua è tra le più pulite del mondo e proviene dai numerosissimi laghi presenti su tutto il territorio. Insomma un vero e proprio mix di salute.

Per iniziare una delle specialità principali della Finlandia è il Kalakukko. Trattasi di un impasto di segale ripieno di pesce di lago, pancetta e cipolle. Viene cotto a lungo nel forno fino a quando non diventa croccante. Per gustarlo bisogna recarsi nella regione della Carelia.

Più complesso il Karjalanpaisti, che si cucina in una pentola di ghisa con carne (maiale, manzo o agnello) patate, cipolle e carote. Una volta pronto viene servito con marmellata di mirtillo rosso e pane di segale. È il piatto per eccellenza delle sere d’inverno.

Non può mancare la carne di renna con il Poronkaristys. Per prepararlo è necessario far essiccare e tagliare la carne a fette sottili per poi friggerla nel grasso con strutto o sego di renna stufata con cipolle e servita con le patate lesse. Diffusa un po’ in tutto il paese, la carne di renna è di gran lunga più utilizzata nella regione della Lapponia.

Per quanto concerne le zuppe, tre i sono i grandi classici: il Rossypottu (stufato che si può fare con carne di renna, manzo e maiale insieme a latte, farina di segale e cipolla), l’Hernekeitto (zuppa di piselli secchi e carne di maiale) e il Lohikeitto (tipica zuppa di salmone finlandese preparata con patate e porri).