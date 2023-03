WhatsApp “Ciao, non ci sentiamo da tanto…” non è un bel messaggio, cosa nasconde

Nel 2022 l’Italia si è guadagnata il triste primato come nazione con il maggior numero di truffe online, le quali hanno portato le vittime a perdere oltre 115,4 milioni di euro dei propri risparmi in un solo anno.

La maggior parte delle truffe online si trovano sui siti di compravendita e sui social, da qualche tempo però i criminali hanno cambiato il proprio target di riferimento ed hanno ampliato il loro raggio di azione anche nelle chat come Messenger, Telegram o WhatsApp.

Alla cronaca le truffe che avvengono all’interno delle piattaforme di messaggistica sono molto note, tanto che polizia, enti ed istituzioni come l’INPS hanno creato delle guide per evitare di cascare nelle mani dei malintenzionati. La tecnica principale usata dai criminali è chiamata phishing ed ha l’obiettivo di ingannare le vittime sfruttando l’identità di una persona conosciuta, di un’azienda, di una banca o, ad esempio, di un ministero.

In questo caso il pericolo è davvero alto in quanto attraverso l’inganno si finisce per perdere completamente l’accesso al proprio account, comprese le foto, le conversazioni, i contatti ed anche eventuali dati sensibili condivisi con le persone.

Il messaggio inviato dal numero sconosciuto recita un messaggio simile a questo: “Ciao, non ti contatto da molto tempo. Non so se ti ricordi ancora di me, quindi ti ho inviato una mia foto. Mi Manchi molto. Come stai? Sono passato a un nuovo account WhatsApp e vorrei che tu aggiungessi il mio nuovo account WhatsApp. Possiamo connetterci meglio qui”.

Come difendersi dalla truffa dell’amico

Al termine del testo il truffatore invia anche un link con il quale, se visitato, riesce ad accedere all’account del malcapitato, entrando facilmente a conoscenza di centinaia di altri contatti a cui inviare nuovi messaggi esca, per colpa anche della poca privacy garantita da WhatsApp.

Il numero da cui proviene il messaggio generalmente comincia con +91, prefisso che identifica i numeri localizzati in India, ma potrebbe iniziare anche con altri prefissi dei Paesi dell’est. Per quanto non sia chiaro chi siano i veri colpevoli, è probabile che i criminali siano situati in questi paesi in quanto i server sono molto difficili da rintracciare.

La diffusione di questa truffa è così rapida proprio a causa della semplicità con cui è stata creata, quindi nel caso in cui si dovesse ricevere un messaggio simile, o comunque dubbio, inviato da un numero sconosciuto o da quello di un contatto presente in rubrica, è sempre meglio procedere con l’eliminazione della chat.