Monopattino elettrico, conviene davvero? Quanto costa ricaricarlo completamente

Sono sempre più numerosi i monopattini elettrici sulle nostre strade. Sono davvero così convenienti? Andiamo a scoprire qual è il costo per ricarica la batteria quando è scarica

Sono tra noi e alle volte sfrecciano tra le automobili nel traffico cittadino. Stiamo parlando dei monopattini elettrici che rappresentano una nuova frontiera del trasporto green, anche se restano le perplessità circa la convivenza con gli altri mezzi presenti sulle strade. A prescindere da ciò può essere una buona alternativa per chi deve percorrere non molti chilometri e non vuole avvalersi di un veicolo proprio o dei mezzi pubblici.

Per questo è bene capire quale dispendio energetico comporta in termini economici e quanto consente di risparmiare rispetto ai mezzi che si alimentano tramite carburante. Ciò che è sicuro è che per la natura è un toccasana visto il bassissimo impatto. Vediamo insieme tutti i dettagli in merito.

Monopattino elettrico: quando si spende ogni volta che lo si ricarica

Sembra incredibile ma una ricarica completa di un monopattino elettrico costa meno di 6 centesimi di euro se si considera una tariffa media dell’elettricità di 0,20 euro per kilowattora (in media) e la capienza della batteria da 25o W. Nello specifico il calcolo da fare è il seguente: Costo di ricarica=Capacità batteria (kWh) x Costo energia (€/kWh).

Un esempio pratico può essere dato da una persona che lo utilizza giornalmente per 30 km e lo ricarica quotidianamente. Alla fine dell’anno spenderà circa 20 euro di ricarica. Praticamente nulla se si confronta con la spesa che si deve affrontare per la benzina o il gasolio. Naturalmente si deve considerare che si tratta di un mezzo che può servire per spostamenti non troppo lunghi, ma soprattutto nelle grandi città può fare letteralmente la differenza.

Per quanto concerne le modalità di ricarica, basta semplicemente avvalersi di una presa di corrente mentre i tempi variano dalle 4 alle 6 ore in base alla potenza del modello. Fondamentale è anche il modo in cui si effettua la ricarica. Agire a freddo è più che consigliato. Quindi una volta spento il monopattino si deve pazientare qualche minuto tale in modo da consentire alla batteria di disperdere il calore accumulato.

Infatti la batteria se non viene trattata a dovere può danneggiarsi e si rischia di comprometterne il funzionamento. Se il monopattino viene usato con una certa costanza sarebbe opportuno effettuare delle ricariche intermedie, impostando il timer a circa 30-40 minuti. Altro aspetto da tenere bene a mente è quello di non aspettare mai che la batteria sia completamente scarica. Meglio metterla in carica un po’ prima.