Mille Lire Montessori, perché è così ricercata dai collezionisti e quanto vale

La cara vecchia Lira è rimasta nel cuore di molti, ma soprattutto dei collezionisti, disposti a fare follie per avere una moneta o una banconota in Lire particolarmente rara.

Ad appassionare gli esperti di numismatica non sono solo le monete in Lire, ma anche alcune banconote. Tra quelle più ricercate la Mille Lire con Maria Montessori, la storica pedagogista italiana. Il metodo educativo della Montessori è ancora oggi adottato in molte scuole, per cui, la pedagogista è diventata una figura storica di rilievo, non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo. Di conseguenza, anche la banconota che la raffigura ha acquisito sempre maggiore valore nel tempo. Infatti, oggi la mille lire della grande maestra, non è solo un bel ricordo, ma vale davvero tantissimo.

Coniata tra il 1990 ed il 1998, la mille lire Montessori è lunga 110 mm per 60 mm di larghezza. Le principali caratteristiche di questa banconota del vecchio conio, saltano subito all’occhio. Sono evidenti le fibrille luminescenti e il filo metallico, elemento di sicurezza. Alla sinistra del volto della Montessori, invece, appare la filigrana. In controluce, è possibile vedere il monogramma della Banca d’Italia B I. Sempre al dritto, la banconota riporta le firme del Governatore della Banca d’Italia e del Cassiere, oltre che il numero di serie. Al rovescio, è raffigurato il quadro “Bambini allo stadio” realizzato dal pittore Armando Spadini.

Chiaramente, non tutte le banconote da mille lire con l’immagine di Maria Montessori hanno lo steso valore, ma ci sono determinati fattori da individuare per capire se possiedi il pezzo fortunato.

Mille Lire Montessori: come riconoscere quella preziosa

Chi ha conservato tra i ricordi di famiglia una banconota da mille lire con l’immagine di Maria Montessori potrebbe avere un piccolo tesoro conservato in un cassetto, senza saperlo. Infatti, tra le banconote coniate ce ne sono alcune, molto ricerca dai collezionisti e gli appassionati di numismatica.

In particolare, le banconote con determinati numeri di serie possono farti guadagnare un bel gruzzoletto in euro. Ad esempio, la prima serie della banconota con il codice AA che termina con A, viene pagata oltre 35 euro. Le banconote da mille lire con numero di serie uguale oppure con una sequenza precisa come 1235456, raggiungono una valutazione numismatica che supera i 100 euro. Infine, molto ambite sono le cosiddette serie sostitutive che iniziano con XA, XB, XC, XD, che attualmente superano i 200 euro.

Ovviamente, è necessario che le banconote siano in ottimo stato di conservazione, che in gergo viene detto Fior di Stampa. Dunque, non devono presentare segni di circolazione, strappi o scritte. In caso contrario, il valore potrebbe essere solo affettivo.