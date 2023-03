La monogamia è passata di moda: quali sono le tipologie di relazioni più in auge

Si va sempre più verso le relazioni aperte con la monogamia che sta perdendo le sue fondamenta. Vediamo a cosa sta portando la voglia delle persone di sperimentare nuove esperienze

Una nota canzone italiana recita testualmente “l’amore è una cosa semplice”, ma a quanto pare non per tutti è così. Decifrare la passione è quanto di più complicato si possa provare a fare. Solitamente si associa questo sentimento ad una coppia di sesso opposto o anche del medesimo genere. Ultimamente però lo scenario sembra cambiato.

Le persone stanno iniziando a maturare esigenze diverse rispetto al passato e non sempre si “accontentano” della monogamia o delle relazioni standard. A tal proposito ecco un glossario apposito stilato per questa categoria di persone che prediligono le relazioni aperte o comunque senza troppi vincoli.

La monogamia è il passato: ecco quali sono le nuove terminologie dell’amore

La sua ideazione è frutto dell’ingegno di Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di relazioni extraconiugali che ha dato vita al Discreet Dictionary 2023. Ecco quindi quali sono i termini utilizzati durante gli incontri non monogami e adatti a coloro che sono aperti a sperimentare relazioni inconsuete, a prescindere dal fatto che queste siano o meno dichiarate.

D’altronde non tutti sono adatti alla vita di coppia e ammetterlo è sicuramente un primo passo importante per evitare di prendere in giro se stessi e il prossimo. Partendo dal principio il termine Schedare è utilizzato quando un individuo mappa e archivia i molteplici partner avvalendosi di un file Excel.

Il Bi-ghostare è l’atto di sparire regolarmente nelle relazioni a distanza mentre le Meta-relazioni sono i rapporti sentimentali con più di una persona. Se invece si vuole Salire di livello significa che si sente l’esigenza di emanciparsi ad un livello superiore di non-monogamia.

Questo vocabolario è piuttosto intricato e comprende anche terminologie come Check di affinità (ricercare una potenziale connessione prima di incontrare una persona) e Outsourching (introdurre un partner secondario nella propria vita amorosa). Passando a qualcosa di più “spinto” il Sampling è la voglia di sperimentare nuove fantasia e pratiche sessuali non tradizionali.

Esiste anche una dimensione ibrida che si chiama Monogamia flessibile. Di fatto significa essere a cavallo tra le relazioni monogame e quelle non-monogame. Su questa scia troviamo anche la Monogamia curiosa che non è altro che provare delle relazioni poligame per la prima volta e il Multiplayer. In questa fascia sono ricompresi coloro che sono alla ricerca solo ed esclusivamente dei rapporti non monogami.