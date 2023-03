Canone Rai, puoi decidere di non pagarlo più: in che modo è possibile

In base alle disposizioni vigenti esiste una condizione che consente di poter evitare il pagamento del Canone Rai senza dover rinunciare ai canali televisivi convenzionali

Il Canone Rai è da sempre una tassa maldigerita dagli italiani che farebbero tranquillamente a meno di pagarlo. Ciò però non è possibile o meglio le eccezioni sono talmente poche che non contemplano chissà quale margine di azione da parte dei cittadini.

Non si tratta però di qualcosa di impossibile. Anzi. Esiste un cavillo burocratico che consente di poter raggirare questo tributo da 90 euro all’anno senza però dover rinunciare alla televisione generalista. Scopriamo in che modo si può e cosa bisogna fare per poter concretizzare questo obiettivo.

Canone Rai: come fare per non pagarlo e vedere lo stesso la “TV”

Secondo la definizione che l’Agenzia delle Entrate fa del Canone TV la quota è dovuta da chiunque abbia in casa almeno un apparecchio televisivo. Quindi chi non ha dispositivi dotati di sintonizzatore TV può tranquillamente richiedere l’esenzione. Chiaramente per quanto oggi esistano un’infinità di alternative tramite le varie piattaforme streaming e on demand, avere a disposizione i canali televisivi tradizionali fa sempre comodo.

Basta munirsi di un monitor o uno schermo (come quelli di un pc per intenderci) ed il gioco è fatto. Infatti grazie a Fire Stick TV acquistabile ad un buon prezzo su Amazon si può avere accesso a tutti i canali radiotelevisivi in chiaro tramite internet. Un’alternativa comoda ed intelligente e soprattutto meno dispendiosa a livello economico, che consente di vedere i propri programmi preferiti in qualsiasi momento.

A ciò bisogna aggiungere la possibilità di scaricare le più note piattaforme della rete per rendere ancor più corposo e speciale il proprio intrattenimento. Insomma nulla di illegale, d’altronde l’Agenzia delle Entrate è sempre stata chiara sotto questo punto di vista. Chi non detiene una televisione può presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.

Importante anche la specifica della Rai che ha ribadito che chi ha un pc privo di sintonizzatore Tv non è tenuto a pagare il Canone Rai in quanto solo gli apparecchi atti e adattabili a ricevere il segnale audio/video tramite piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili alla tassa. Utilizzare mezzi che sfruttano Internet consente quindi di potersi liberare di questo “peso”. Ciò naturalmente può avvenire solo ed esclusivamente se nessun componente della famiglia ha una televisione, in caso contrario non ci si può appellare a nulla a meno che non si rientri nelle categorie diplomatici o anziani over 75 con reddito non superiore a 8.000 euro.