La barca a vela più grande al mondo: quanto è costata, dimensioni, proprietario

Si chiama Sailing Yacht A ed è la barca a vela più grande al mondo. Ecco quanto è costata, quali sono le sue dimensioni e chi è il proprietario.

La barca a vela più grande al mondo è stata costruita da Nobiskrug e varate nel 2015. Ma il Sailing Yacht A, questo il nome della barca, non è noto solo per le sue enormi dimensioni ma anche per il suo design avveniristico messo a punto a quattro mani. Al progetto infatti, hanno partecipato la Doelker + Voges, per la realizzazione degli esterni, e Philippe Starck per il design interno.

Come abbiamo anticipato, però, quello che colpisce del Sailing Yacht A è principalmente la sua dimensione, che la consacra la barca a vela più grande al mondo. Infatti, l’imbarcazione è lunga 142,81 metri, larga 24,88 metri e alta 100 metri, per un peso complessivo che supera le 12 mila tonnellate. Un vero e proprio colosso dalle vele imponenti. Basti pensare che, la superficie delle vele una volta spiegate al vento, supera quella di un campo da calcio.

Il Sailing Yacht A è in grado di ospitare un equipaggio di 54 persone ed è dotato di ogni comfort si possa desiderare. Dall’eliporto alla palestra, dal centro benessere alla piscina fino ad un’area dedicata all’osservazione sottomarina nella chiglia di vetro. Ma quanto sarà costata un’imbarcazione del genere e chi è il proprietario? Di seguito tutti i dettagli.

La barca a vela più grande al mondo: quanto è costata e chi è il proprietario

Il Sailing Yacht A è la barca a vela che grazie alle sue mastodontiche dimensioni ha, fin da subito, attirato su di sé l’attenzione dei media di tutto il mondo. Un vero colosso dei mari, costato 425 milioni di dollari al suo proprietario, il miliardario esponente della politica russa, Andrey Melnichenko.

Attualmente, la gigantesca barca a vela, però, si trova sotto sequestro al porto di Trieste per via delle sanzioni emesse dall’Unione Europea con l’intento di porre fine allo scontro in Ucraina.

Ad ogni modo, questo vero e proprio prodigio di architettura navale, non è l’unica barca a vela ad avere enormi dimensioni. A competere con lo Yacht dell’oligarca russo, la Black Pearl di Oleg Burkanov, lunga 106 metri e dotata di vele che raggiungono più di 2.900 metri quadri di estensione. Un altro splendido esemplare è la Eos di Barry Biller. Si tratta di una imbarcazione, decisamente più contenuta nelle dimensioni rispetto alle altre due, ma comunque ragguardevoli. Infatti, la barca è lunga 93 metri per oltre 13 metri di larghezza. Simile anche l’Athena dell’imprenditore James H. Clark che vanta a bordo cinque suite, salone e sala da pranzo sul ponte principale. Oltre che cinema, sky lounge e biblioteca sul ponte superiore.