Se possiedo ancora le lire posso cambiarle in euro? La risposta non è scontata

La Lira è ormai andata in archivio da più di 20 anni, ma nonostante ciò alcuni cittadini ne possiedono ancora alcuni pezzi. È possibile cambiarli in Euro? Ecco gli scenari possibili

La Lira oltre ad essere stata la moneta ufficiale dell’Italia dal 1861 al 2002 è stata anche una parte importante della storia del nostro paese. Infatti, ancora oggi in tanti la invocano e la rivorrebbero in virtù dei vecchi tempi decisamente più prosperosi rispetto ai giorni d’oggi. Avere qualche banconota o monetina conservata come ricordo è più che lecito e magari tra qualche anno alcuni di questi pezzi diventeranno pietre miliari per gli appassionati di numismatica.

Il discorso cambia per quanto concerne le cifre più considerevoli e per questo la domanda sorge spontanea: si possono ancora cambiare le vecchie Lire con gli Euro? La risposta non è univoca e non è né solo negativa né solo positiva.

Cambio Lira-Euro: è possibile? Si, ma solo a determinate condizioni

Si possono cambiare le seguenti banconote a patto che il richiedente abbia presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012 (chiaramente deve dimostrarlo concretamente):

500.000 Lire 1997

100.000 Lire 1893

100.000 Lire 1994

50.000 Lire 1992

10.000 Lire 1984

5.000 Lire 1985

2.000 Lire 1990

1.000 Lire 1990

La richiesta deve essere stata presentata o tramite e-mail o pec. Va bene anche in modalità cartacea con sottoscrizione. Per documentazioni diverse sarà necessaria la valutazione della Banca d’Italia che dovrà esaminare caso per caso. E chi non ha provveduto ad effettuare questo passaggio nei termini sopracitati? In base alle normative vigenti (Legge numero 96/1997, articolo 3, comma 1) non è possibile effettuare il cambio delle lire.

La Banca d’Italia ha versato al bilancio dello Stato il controvalore delle banconote in lire ancora in circolazione che corrisponde a circa 1,2 miliardi di euro. Dopo diverse diatribe a livello legislativo, il 22 gennaio 2016 le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico hanno iniziato ad effettuare le operazioni di cambio Lire-Euro secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dalla allora fino allo scorso 28 febbraio le operazioni cambio eseguite sono state 267 per un importo complessivo di 2.708.407,58 euro. Un bel giro economico che ha di fatto chiuso il cerchio per quanto concerne la vecchia valuta. Passando agli altri paesi europei che hanno adottato l’Euro, ognuno ha deciso in maniera autonoma se fissare o meno una scadenza per la conversione delle monete utilizzate in precedenza. Sul sito della Banca Centrale Europea è possibile sapere di più in merito a come si sono organizzati sotto questo punto di vista nel resto d’Europa.