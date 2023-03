Truffe agli anziani, la nuova tecnica: attenzione al finto maresciallo

Ultimamente è piuttosto in auge la truffa del finto maresciallo o del finto avvocato. Ecco come si concretizza e a cosa bisogna fare attenzione in questi frangenti

Passano gli anni ma i bersagli preferiti dei truffatori sono sempre gli anziani. A cambiare sono le tecniche che ciclicamente sono quasi sempre le medesime. In questa fase sembrano essere tornate in auge quelle del finto maresciallo e del finto avvocato. Ma in che modo si concretizzano?

Le vittime vengono contattate telefonicamente, tutto il resto è un copione da recitare senza nemmeno troppa credibilità. Si prova ad estorcere del denaro al malcapitato di turno con la scusa che un proprio familiare è stato vittima di un grave incidente stradale a seguito del quale è stato trattenuto in caserma.

Truffa del fino maresciallo e del finto avvocato non sempre efficaci: i casi in cui non c’è stato il lieto fine

A quel punto si richiede del denaro per pagare la cauzione necessaria a liberarlo. Ma in che modo i truffatori possono concludere questa vicenda in tempi rapidi? Semplice. Un loro emissario, che non sarebbe altro che un loro losco complice, passa immediatamente a ritirare la somma di denaro.

Purtroppo per quanto possa sembrare assurdo, spesso e volentieri queste squallide tecniche fanno presa. Infatti proprio in questo periodo è capitato a due anziane della provincia di Arezzo, raggirate da un uomo di 33 anni che si sospetta possa aver compiuto già altre azioni analoghe.

Le povere “vecchiette” gli hanno consegnato denaro e oggetti preziosi per un ammontare complessivo di 14mila euro (circa 3.450 euro in contanti oltre che numerosi monili, orologi e altri oggetti di valore). La buona notizia però è che il colpevole stavolta è stato intercettato dalle forze dell’ordine mentre era in fuga con la sua automobile. Una volta fermato è stato notato subito il suo eccessivo nervosismo. Grazie ai controlli di routine è stato possibile ritrovare la refurtiva ed evitare che la facesse nuovamente franca. Dopo gli accertamenti il tutto è stato riconsegnato alle legittime proprietarie.

Dunque, una truffa che fa leva sulle fisiologiche problematiche cognitive delle persone anziane e soprattutto sulla loro sensibilità. Un vero e proprio colpo basso che solo grazie all’aiuto di soggetti più giovani può essere neutralizzato. Quindi, chi ha dei parenti un po’ più in avanti con l’età che vivono soli li metta in guardia di fronte a tutto ciò. Può essere una piccola azione che può fare tutta la differenza del mondo.