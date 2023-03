La punta nera della banana si può mangiare? La risposta che non ti aspetti

La punta nera della banana viene sempre vista come qualcosa di pericoloso o addirittura di tossico. Vediamo quanto c’è di vero in questa “diceria” e come stanno realmente le cose

Ogni volta che sgusciamo la banana la prima cosa che si nota è la punta nera. In maniera ormai ormai spontanea la rimuoviamo subito per poi mangiare il resto del frutto. Ma perché facciamo ciò? Semplice. Fin da piccoli ci hanno fatto credere che quella parte sia tossica e quindi nociva per la salute.

Cerchiamo di capire di più in merito a questa situazione che spesso e volentieri genera anche un po’ di imbarazzo. Magari mentre si è ospiti a casa di amici o parenti al momento di mangiare la banana si rimuove la punta tra lo stupore dei presenti che non la pensano allo stesso modo.

Banana, punta nera: si può mangiare?

Prima di addentrarci nella questione, è bene capire quali sono i benefici della banana. Si tratta di un frutto piuttosto consumato e spesso consigliato dai nutrizionisti. Contiene inoltre numerose sostanze nutritive utili al nostro organismo come sali minerali, potassio e magnesio. Al contempo ha un basso indice glicemico ed è ricca di flavonoidi.

Quindi, la banana fa davvero bene all’organismo ed è utilizzata anche per diminuire i livelli di colesterolo cattivo. Non per tutti però ciò corrisponde alla realtà. Secondo un’altra corrente di pensiero fanno addirittura ingrassare. La verità è comunque nel mezzo: infatti sono le quantità assunte a comportare aumenti di peso.

Tornando alla punta nera, stando alle credenze popolari sarebbe tossica in virtù della presenza di pesticidi con i quali vengono trattate le banane. Addirittura mangiandola si andrebbe in contro a crampi addominali e dissenteria. Nulla di più falso.

Il tutto è frutto di una leggenda metropolitana diffusasi negli Stati Uniti negli anni ’90. Secondo queste voci che hanno fatto rapidamente il giro del globo, anche le altre parti nere della banana erano da evitare. Si tratta di una delle bufale più comuni in assoluto. La parte nera non è altro che l’apice calicino del fiore non caduto durante la raccolta.

Di fatto è una componente innocua che non fa per niente male all’uomo che la mangia. Detto ciò, niente paura. Si può mangiare qualsiasi parte della banana. Almeno fino ad ora non ci sono prove scientifiche conclamate che possano attestare il contrario. Stesso discorso anche per le altre zone nere. Anzi, c’è chi le trova anche più saporite.