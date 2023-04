Test di personalità delle sagome, scopri la tua vera natura in appena 2 secondi

I test della personalità sono test affascinanti e divertenti per tutti i curiosi che vogliono conoscere meglio sé stessi e chi hanno intorno. Il test di oggi potrà svelare aspetti sorprendenti di ognuno.

Anche se alcuni test della personalità vengono utilizzati in campi professionali, bisogna ricordare che la maggior parte di quelli che si trovano in rete sono da considerarsi poco più di un gioco o di un passatempo, quindi il risultato potrebbe non essere in linea con la propria personalità.

I test della personalità hanno da sempre avuto un consenso estremamente vario, a chiunque infatti sarà capitato di compilare un test o di rispondere a delle domande istintivamente giusto per capire se la propria personalità e le proprie inclinazioni siano di facile lettura anche ad occhi esterni.

Nonostante i giochi dei test delle personalità siano praticamente infiniti, esistono dei modelli molto utili in alcuni ambiti professionali, come ad esempio in campo medico per valutare la personalità e lo stato psicologico di un paziente od in campo lavorativo, per valutare l’assunzione di un nuovo dipendente o collaboratore in base all’inquadramento ottenuto con le risposte.

Fortunatamente il test della personalità di questo articolo non è complesso e soprattutto non richiede più di qualche secondo per essere completato.

Il test delle sagome, quale preferisci?

I risultati del test sopraggiungono nel momento in cui si sceglie la sagoma preferita tra quelle mostrate qui sotto, quale sagoma sembra più vicina al proprio istinto, quella di sinistra o di destra?

Nel caso in cui ci si senta più rappresentati dalla figura di sinistra è possibile che la propria personalità sia particolarmente impulsiva, non sarà infatti raro compiere azioni o fare delle scelte dettate esclusivamente dal cuore, senza riflettere troppo sulle conseguenze delle proprie azioni. La sagoma di sinistra viene anche preferita da chi è curioso per natura ed ama vedere le cose da prospettive diverse da quelle tradizionali, trovando chiavi alternative per i propri problemi e per quelli dei propri cari.

Se ci si sente più affini alla figura di destra probabilmente si ha la propensione alla programmazione ed alla pianificazione delle proprie attività, stando attenti ad ogni dettaglio che potrebbe compromettere l’attento e studiato piano. Le persone che preferiscono la figura di destra sono anche molto realiste e tendono ad affidarsi alla logica per affrontare i problemi della quotidianità, rappresentando anche un ottimo alleato sia in amicizia che in amore grazie alla solidità d’animo.