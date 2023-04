Mangiare sano e risparmiare: da utopia a realtà con pochi semplici passaggi

Mangiare sano solitamente implica una spesa un po’ più onerosa del normale, ma con alcuni piccoli trucchetti si possono abbinare le buone abitudini al risparmio

Seguire uno stile alimentare sano fa bene sia al corpo che alla mente. Chi intraprende questa via riesce a trarre delle soddisfazioni così elevate che quasi non vorrebbe più smettere di farlo. Il problema come spesso capita però è di natura economica. In una fase in cui i rincari sui generi alimentari sono praticamente all’ordine del giorno, mangiare sano è un lusso non per tutti.

Tuttavia con un po’ di sana lungimiranza è possibile fare una spesa sana senza dover spendere cifre eccessive. Ecco quali sono le regole da seguire mentre si è fa provviste di generi sani. Fortunatamente sono poche cose da rammentare che però possono fare realmente la differenza.

Comprare cibo sano senza spendere cifre folli: ecco come fare

Il primo passo è fare una lista della spesa e chiaramente cercare di seguirla. Al passo coi tempi la si può scrivere direttamente tra le note del telefono. Appena manca qualcosa in casa è bene aggiornare la lista e se si riesce sarebbe perfetto pianificare i vari pasti settimanali. Questo può aiutare e non poco nel capire cosa inserire nel proprio elenco. Più la lista sarà dettagliata con tanto di marche e quantità e meno si spende.

Dare preferenza ai prodotti di origine vegetale, frutta e verdura di stagione possibilmente locali e senza troppi involucri (ormai si pagano anche quelli) è un altro importante passo verso la via del risparmio. Di pari passo è bene “rinunciare” alla carne almeno una volta alla settimana. Quella di qualità d’altronde costa. Con i soldi risparmiati si possono comprare anche riso, pasta e legumi da abbinare alle verdure. Mettere nel carrello solo ciò che serve è un passaggio che può sembrare scontato ma che alle volte sfugge di mente. Capito spesso di lasciarsi ingolosire dalle offerte e di prendere qualcosa di cui non si ha poi quale bisogno.

Controllare le scadenze e optare per alimenti che saziano e che si possono usare per ricette differenti come pasta, uova, riso, latte, legumi, frutta e verdura. Costano poco e possono essere riutilizzati più volte. Le ultime due avvertenze riguardano invece lo spreco alimentare che è deleterio a prescindere dal regime di nutrizione che si segue ed evitare di andare a fare la spesa a stomaco vuoto. Quando si ha troppa fame e si vedono tutti i prodotti disposti sugli scaffali, si rischia di commettere delle ingenuità clamorose per la propria linea e soprattutto per le proprie tasche.