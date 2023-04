Matrimonio: quanto costa sposarsi nel 2023 (e non cambiare idea)

Progettare il giorno delle nozze è sempre un momento di grandi emozioni per ogni coppia, ma quanto è costoso sposarsi nel 2023? Facciamo un po’ di conti, ma non cambiare idea!

Sposarsi al giorno d’oggi è, senza dubbio, una scelta coraggiosa soprattutto per le spese da affrontare. In Italia, un matrimonio costa mediamente 25 mila euro, ma chiaramente, si tratta di un dato variabile sul quale incidono diversi fattori. Chiaramente, i costi dipendono molto dal tipo di cerimonia che si ha in mente e dal numero di invitati.

Inoltre, le spese possono essere differenti anche tra grandi città e piccoli centri, e tra Nord e Sud Italia.

Ad ogni modo, il giorno del sì può fare davvero brutti scherzi al portafoglio. Per cui, una buona soluzione per non perdere il controllo e lasciarsi andare in spese pazze, è stabilire un budget e provare a stilare un planning di spese e costi.

Stilando a priori un preventivo di spesa aumentano le possibilità di contenere spese inutili che prosciughino il conto.

Quanto costa un matrimonio nel 2023?

Il costo di un matrimonio è molto variabile. In linea generale, possiamo dire che in Italia mediamente si spende tra i 20 ed i 30 mila euro. Le spese delle quali proprio non si può fare a meno riguardano, principalmente, l’abbigliamento per la sposa e lo sposo, la location e il catering per la cerimonia, le partecipazioni, le bomboniere, gli addobbi e le fedi nuziali.

Giusto per rendere qualche idea in cifre possiamo dire che la spesa per l’abbigliamento dello sposo e della sposa si spende mediamente 1000 euro, ai quali vanno aggiunti 500 euro per i trattamenti estetici. Normalmente, per il fitto di una location si spende sui 1500 euro ai quali vanno aggiunti dai 100 ai 150 euro a invitato, nel caso si tratti di una cena o di un pranzo di nozze. Le partecipazioni e le bomboniere hanno un costo medio di 500 euro, per gli addobbi si parte da un minimo di 800 euro. No vanno dimenticate le fedi nuziali che hanno un prezzo minimo che parte dai 500 euro.

A queste spese “obbligate” possono essere aggiunte quelle per il servizio fotografico (minimo 800 euro), il noleggio di auto per gli sposi (500 euro), l’intrattenimento e l’animazione durante il ricevimento (minimo 500 euro), il viaggio di nozze e l’offerta per la chiesa o gli oneri comunali. Ricordiamo che, ovviamente, si tratta di costi puramente indicativi che, come abbiamo già detto, possono variare anche notevolmente da zona a zona e dal tipo di cerimonia desiderato dai futuri sposini.