Alimentazione, mangiare l’avena fa bene al nostro organismo: parola di scienziato

Secondo gli esperti mangiare Avena donerebbe numerosi benefici al nostro organismo e guarirebbe da diverse condizioni di salute.

L’Avena è un cereale, tra i più coltivati al mondo. Grazie alle incredibili sostanze nutritive, di cui sono colmi i suoi chicchi, l’avena ha rappresentato per diversi decenni la base dell’alimentazione di molte popolazioni e ancora oggi questo alimento è molto amato.

Una delle caratteristiche che rende l’avena un cereale così speciale, è che a differenza di altri cereali, come frumento e orzo, conserva la crusca e il germe anche dopo la lavorazione. In altre parole, il chicco di avena rimane ricco di nutrienti e di sostanze benefiche per il nostro organismo.

Questo cereale integrale è considerato altamente salutare grazie alla presenza al suo interno di Vitamine del Gruppo B, Calcio, Magnesio, Fosforo e Zinco. Vanta anche un alto contenuto di fibre, beta – glucani ed è a basso indice glicemico. Sono gli stessi esperti ad evidenziare gli effetti benefici che l’avena avrebbe sul nostro organismo. Quindi, andiamo al sodo e cerchiamo di capire più nel dettaglio, a cosa fa bene mangiare l’Avena.

A cosa fa bene mangiare l’Avena?

Secondo la scienza, l’avena è un cereale prezioso. Originaria dell’India, in passato veniva utilizzata principalmente come mangime per gli animali, ma da quando sono state scoperte le sue numerosissime proprietà, l’avena è comparsa sulle tavole di molti. Tra le altre cose, si tratta di alimento particolarmente versatile. Per cui, può essere consumata in diversi modi: in chicchi, in fiocchi ma anche sotto forma di farina e di bevanda.

Come abbiamo anticipato, i benefici dell’avena per il nostro organismo sono numerosi. Per tale ragione, è considerata un alimento in grado di fornire benessere a 360 gradi. Innanzitutto, è un toccasana per le funzioni intestinali, infatti, combatte stitichezza e intestino pigro. In più grazie alle fibre in essa contenute, dona senso di sazietà, il che la rende un’ottima alleata per chiunque desideri perdere peso. Tra gli altri benefici di questo cereale, gli esperti hanno evidenziato gli effetti energizzanti sull’organismo, grazie alla presenza di carboidrati e vitamine al suo interno.

Infine, secondo la Food and Drug Administration (FDA), l’avena è in grado di abbassare il livelli di colesterolo ed è utilissimo nella prevenzione di malattie cardiache, cardiocircolatorie e ictus. Insomma, un vero e proprio superfood da aggiungere alla propria dieta. Tuttavia, è necessario ricordare che in alcuni casi il consumo di avena può provocare controindicazioni ed effetti collaterali, come ad esempio la manifestazione di intolleranze ed allergie. Per questo, nel caso ci fosse il sospetto di intolleranze o allergie soggettive, meglio consultare il parere del proprio medico curante.