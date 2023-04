Rompicapo matematico, se lo risolvi tutti sapranno che sei un genio

Prova a risolvere il Rompicapo matematico e potrai affermare di essere un genio, ma solamente se lo risolvi in pochi istanti.

Hai solo 3 secondi per dimostrare che la tua intelligenza è superiore, 8+8 e il Rompicapo che molti sbagliano, i secondi sono già finiti. Qual è la risposta?

Rompicapo matematico, trova subito la soluzione

È inutile, tutti ci provano ma solo in pochi ci riescono. Ora vediamo cosa sai fare tu, hai solo 3 secondi per dare la tua risposta all’indovinello.

La matematica non è un’opinione ma a volte l’apparenza inganna. Fai un calcolo a mente, non usare la calcolatrice del cellulare. Credi di farcela? Risolvi l’enigma: 8+8=4. Ti sembra impossibile? Eppure è così pensaci, ma fai in fretta i secondi scorrono veloci.

Soluzione Rompicapo matematico 8+8

Non si tratta di Test di QI ma di un indovinello all’apparenza semplice. Non si tratta nemmeno di matematica, ragiona e trova la soluzione. 8+8=4. Come può essere? Alla fine non è così difficile, basta interpretare nel modo giusto ciò che stai osservando.

Eccolo la soluzione del gioco. Prova a pensare, il numero 8 non deve per forza rappresentare un valore o una quantità da sommare al secondo numero identico. O meglio è un valore ma indica le ore. Quindi 8+8=16 ovvero le 4 del pomeriggio, quindi 8+8=4 è corretto.

La maggior parte delle persone riescono a risolvere l’enigma in più di 10 secondi. Se tu ci sei riuscito in soli 3 secondi sei sicuramente un genio! Proponi il Rompicapo ai tuoi amici e fai una classifica con i tempi di soluzione per premiare i più veloci nel ragionamento.