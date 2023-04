Vendere casa, come muoversi: ci sono 3 passi da fare

Per chiunque stia pensando di vendere la propria casa, può essere utile sapere quali sono i 3 principali passi da fare in questa operazione.

Vendere un immobile è un passo molto importante e impegnativo. Inoltre, c’è una precisa procedura da seguire, nello specifico tre passaggi indispensabili, per non commettere errori.

Chiaramente, il primo passaggio da fare per vendere la propria casa è decidere se venderla da privato oppure affidarsi ad un’agenzia immobiliare. Una volta scelta la modalità da utilizzare, è opportuno accertarsi che l’immobile in oggetto sia conforme alla vendita. Quindi è necessario procedere con una perizia che ne verificherà la conformità catastale, edilizia e urbanistica. Conclusa questa prima fase, si può procedere a proporre la propria casa sul mercato, presentandola al meglio, con delle fotografie nitide e con una descrizione il più dettagliata possibile.

Con il tempo, ed in seguito agli appuntamenti con i potenziali acquirenti, che visiteranno l’immobile, potrebbe seguire la dimostrazione di un concreto interesse e, di conseguenza, si muoveranno i primi passi verso la vendita dell’immobile.

Vendere casa: i 3 passi da fare

In caso di interesse concreto da parte di uno dei potenziali acquirenti, seguirà una proposta di acquisto immobiliare, un vero e proprio contratto dove il proponente versa un assegno a titolo di caparra confirmatoria, che sarà trattenuto a titolo di anticipo in caso di accettazione.

In caso di esito positivo alla proposta di acquisto, la vendita può considerarsi conclusa e si potrà procedere con gli ultimi adempimenti burocratici utili a formalizzare la compravendita. Innanzitutto, si dovrà provvedere a firmare un secondo contratto, chiamato “preliminare” o “compromesso”, cioè l’atto attraverso il quale le due parti si impegnano a stipulare successivamente il contratto di compravendita vero e proprio. A questo seguirà il rogito o, meglio, atto definitivo. Con il rogito viene sancito il passaggio di proprietà dell’immobile, dunque, una volta firmato, il processo di vendita giunge al termine.

A questo punto, il venditore potrà ricevere l’importo stabilito e l’acquirente potrà accedere al suo nuovo immobile. Ad ogni modo, ricordiamo che vendere la propria casa non è un’operazione così semplice. Si tratta di un grande investimento, non solo in termini di tempo, ma anche delle procedure da seguire. Insomma, è un processo articolato che può richiedere anche diversi mesi o più, per essere portato a termine. Quindi, sebbene vendere la propria casa da privato può far risparmiare diverse migliaia di euro, sarebbe preferibile, soprattutto quando si tratta di una prima vendita, affidarsi all’esperienza di un agente immobiliare.