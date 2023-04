Luce e gas, dopo quante bollette non pagate ti spengono tutto: attenzione

Sapere dopo quante bollette di luce e gas non pagate ti spengono tutto, è utile per evitare spiacevoli disservizi oltre che costi aggiuntivi. Ecco tutte le informazioni utili per mantenere le forniture sempre attive.

L’impennata dei costi per le forniture di luce e gas ha messo in serie difficoltà le finanze degli italiani. Secondo le recenti stime, le bollette di luce e gas sono addirittura triplicate. Oggi, la spesa per una famiglia media è passata da 616 euro a quasi due mila euro, per l’energia elettrica. Mentre, per il gas si spende mediamente 4 mila euro anziché 1.500 euro dello scorso anno.

Per tale ragione, sempre più spesso, molti italiani si ritrovano a rimandare il pagamento delle bollette anche dopo la scadenza prevista.

Come molti sanno, quando non si provvede al pagamento delle bollette per tempo, il rischio è la sospensione della fornitura oltre che l’aggiunta di costi per morosità. Per tale ragione, può essere utile sapere dopo quante bollette non pagate possono spegnerti tutto.

Dopo quante bollette non pagate ti spengono tutto

Premesso che, non bisogna preoccuparsi troppo se non si paga per tempo una sola bolletta della luce o del gas, vediamo quali sono i tempi di distacco nel caso in cui ci sia più di una bolletta insoluta.

Solitamente, ai clienti che non pagano una bolletta entro la scadenza prevista, il fornitore invia una comunicazione in cui si notifica il sollecito di pagamento. Qualora, il sollecito dovesse essere ignorato, la comunicazione sarà inviata tramite raccomandata o PEC (Poste Elettronica Certificata). Attraverso tale avviso, il fornitore informa il cliente delle modalità di pagamento e concede un termine ultimo per il versamento delle somme dovute, prima della sospensione della fornitura. Infatti, per legge nessun fornitore può procedere al distacco della fornitura da un giorno all’altro, ma è previsto un iter molto più articolato. In più, le regole applicate sono diverse a seconda che si tratti della fornitura del gas o dell’energia elettrica.

In caso di mancato pagamento delle fatture per i consumi di energia elettrica, è prevista una riduzione del 15% della potenza disponibile. Normalmente, dalla riduzione della potenza, vengono dati ulteriori 15 giorni di tempo per il saldo delle somme dovute. Dopo di che, in caso di mancato versamento, scatta la sospensione del servizio che comporterà ulteriori spese al cliente per l’eventuale riattivazione. Il discorso cambia nel caso della fornitura di gas. Infatti, quando non vengono pagate le bollette del gas, non è prevista nessuna riduzione di potenza, ma alla scadenza dei termini indicati per il pagamento, il servizio viene sospeso direttamente.