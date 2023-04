Costruiscilo da solo il tuo smartphone: l’innovativa trovata di Xiaomi coinvolge tutti

Xiaomi ha trovato un modo davvero geniale per assicurarsi un numero altissimo di persone interessate alla sua nuova linea di smartphone della serie Redmi Note 12, ecco come ha fatto.

Creare uno smartphone personalizzato in base alle richieste di alcuni clienti molto esigenti per ottenere poi un incredibile sconto sull’acquisto dei Redmi Note 12 arrivata recentemente in Italia in tutti i negozi specializzati, sia fisici che online.

Gli amanti dell’azienda cinese Xiaomi sono stati invitati per partecipare ad un tipo di esperienza unica che non solo gli garantirà un coupon da utilizzare sull’acquisto del nuovo smartphone ma gli permetterà anche di diventare un ingegnere del team Redmi dato che il gioco proposto ha l’obiettivo di soddisfare le necessità dei clienti creando un nuovo Redmi totalmente personalizzato.

La geniale trovata di Xiaomi, chiamata “Build Your Phone”, permette agli interessati di conoscere la scheda tecnica dei nuovi telefoni partendo proprio da delle scelte riguardanti i componenti interno al telefono.

Il gioco, accessibile tramite pagina web, è una piccola esperienza piacevole che non ha perso occasione per diventare virale grazie proprio alla sua semplicità, un po’ come i doodle interattivi di Google resi pubblici durante gli eventi di rilevanza mondiale e nazionale, i quali permettono di divertirsi e spesso di conoscere nuove ed interessanti nozioni.

Quali sono le caratteristiche del Redmi Note 12

Seguendo le indicazioni del gioco di Xiaomi, si può capire che il Redmi 12 risulta essere perfetto per lavori come l’impiegato, il designer, l’influencer, il giornalista, il fotografo ma anche per i gamer e per gli studenti, grazie soprattutto alla sua solida struttura ed alla componentistica interna di alta qualità.

Nel caso in cui si vogliano conoscere approfonditamente le caratteristiche tecniche degli smartphone della nuova linea Redmi non c’è da disperare, qui di seguito sono infatti elencate le principali qualità del Redmi Note 12:

Dimensioni: 165.88mm x 76.21mm x 7.98mm, 180g

Prezzo: circa 200 euro

Connettività: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1

Display: 1080 x 2400 pixel, 395 ppi di luminosità, display AMOLED 120 Hz

Fotocamere: 48 Mp + 2 Mp posteriore, 8 Mp frontale

Chip, processore, GPU e RAM: Snapdragon 4° generazione 1 Qualcomm, 2x 2.0 GHz Cortex-A78 + 6x 1.8 GHz Cortex-A5, Adreno 619, 4GB ram, 128 GB memoria

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida a 33W

Le caratteristiche citate fanno riferimento al modello Redmi Note 12 da 4GB e 128GB, tuttavia esistono anche i modelli Redmi Note 12 PRO + 5G da 8GB e 256GB ed il Redmi Note 12 Pro 5G da 6 GB + 128 GB, che hanno rispettivametne un costo di 499,99 euro e 379, 90 euro. L’offerta presente sul sito comprende anche i Redmi Buds 4 Lite aggiunti gratuitamente all’ordine.