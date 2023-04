Asteroide verso la terra: a che distanza devi vivere per non rischiare dopo l’impatto

Nell’ipotesi che un asteroide si schianti sul nostro Pianeta, a che distanza conviene vivere per non rischiare dopo l’impatto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il nostro Sistema Solare è davvero stracolmo di asteroidi, si stima siano diversi miliardi di ogni forma e dimensione. Chiaramente, non tutti rappresentano un pericolo per il nostro Pianeta, ma alcuni risultano particolarmente vicini alla Terra tanto da rendere una collisione quanto meno possibile. Fortunatamente, i grossi balzi in avanti della scienza e della tecnologia, ci consentono di monitorare la situazione e captare per tempo un eventuale pericolo. Allo stato attuale, sono stati individuati circa 20 oggetti potenzialmente pericolosi che si annidano nello Spazio. Per tale ragione viene spontaneo chiedersi: “nel caso in cui dovesse schiantarsi un asteroide sul nostro Pianeta, a che distanza è preferibile essere per scongiurare il pericolo?”.

Dare una risposta univoca a questa domanda non è proprio semplicissimo. Infatti, dipende da una serie di fattori. Molto dipende dalle dimensioni dell’asteroide, dalla velocità con cui impatta la Terra, dalla densità e dall’angolo di scontro con il nostro Pianeta.

Ad ogni modo, stando a quanto successo in passato è possibile fare qualche ipotesi.

A che distanza vivere per scongiurare il pericolo asteroide

Il rischio che il nostro Pianeta venga colpito da un asteroide con esiti devastanti è piuttosto remoto. Eppure, secondo gli esperti, nello Spazio ci sarebbero almeno 20 oggetti potenzialmente pericolosi per la Terra: A tal proposito, sono in molti a chiedersi dove è meglio vivere per non rischiare.

Se guardiamo a quanto accaduto in passato, ad esempio, all’evento di Tungusta in Siberia, l’asteroide di 60 metri che impattò la Terra, rase al suolo circa 80 milioni di alberi e nello scontro, persero la vita tre persone. Un altro terribile impatto si verificò nel febbraio del 2013 a Chelyabinsk, dove un oggetto largo 18 metri, dopo essere esploso nell’atmosfera, danneggiò numerosi edifici e causò il ferimento, seppur lieve, di quasi 1.500 persone.

In questi casi, una zona per ritenersi al sicuro e quindi non rischiare la propria vita è dai 10 ai 30 km dal punto dell’impatto. Ovviamente, si parla di piccole collisioni, il discorso cambia radicalmente nel caso di oggetti di grandi dimensioni. In questo caso, il pericolo interesserebbe il globo intero.