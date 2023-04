Uova di Pasqua, adesso puoi comprarle su Amazon: le migliori offerte

Per comprare le uova di Pasqua a prezzi convenienti non bisogna fare altro che consultare le promo di Amazon. Quali marchi propone e quanto costano

La Pasqua è sempre più vicina e anche la corsa all’uovo di cioccolato da regalare ad amici e parenti entra sempre più nel vivo. L’obiettivo naturalmente è quello di trovare delle occasioni a prezzi vantaggiosi in modo da abbinare qualità e risparmio. Vista la vastità del mercato sotto questo punto di vista le opportunità non mancano, però è importante anche sapere come muoversi.

A tal proposito su Amazon c’è un’ampia scelta che contempla anche uova pregiate di altissima qualità. Si possono ordinare in qualsiasi momento usufruendo anche di spedizioni gratuite. Non bisogna perdere tempo però visto che si sono reperibili per un lasso di tempo limitato.

Uova di Pasqua su Amazon: ecco le varie possibilità

Un primo esempio calzante è quello delle uova Baci Perugina edizione Dolce & Gabbana con sorpresa confezione assortita da 635 grammi. I due articoli si possono acquistare al prezzo di 33,90 euro. Non si tratta dell’unica proposta congiunta dei due brand. C’è anche l’uovo Baci Perugina Dolce & Gabbana Floreale Uovo di Pasqua Cioccolato Fondente Extra granella di Nocciole con sorpresa e 3 cioccolatini 367 grammi a 19,90 euro.

Rimanendo nell’ambito dei prodotti proposti dalla nota azienda umbra, l’uovo di Pasqua Nocciolato Cioccolato Fondente Extra con sorpresa da 370 grammi è disponibile al costo di 21.90 euro. Quasi sulla stessa scia troviamo il Baci Perugina Nocciolato Cioccolato al latte con sorpresa nel formato da 370 grammi il cui prezzo di listino su Amazon è 21,90 euro.

Cambiando cioccolateria anche Venchi ha i suoi assi nella manica. Si tratta di un uovo al cioccolato bianco, nella fattispecie Incarto Barocco da 220 grammi con sorpresa da 19,50 euro. Ma non è l’unico pezzo pregiato. Venchi vanta anche il Mini Uovo di Ciccolato Brutto&Buono Nougatine con Nocciole Piemonte IGP, 70 grammi fatto a mano con sorpresa. Il tutto a soli 10,50 euro. Chi ama il fondente può tranquillamente optare per l‘uovo Cioccolato Fondente 75% Nibs con sorpresa PANTONE con fave di Cacao Tostate, 350 grami – Confezione in Latta a 38,90 euro. La Lindt invece ha in serbo per i propri clienti l’uovo Confiserie Latte da 240 grammi a 18,69 euro.

Non resta che affrettarsi e scegliere l’uovo che si sposa meglio con i propri gusti o con quelli della persona a cui lo si vuole regalare. D’altronde sono tutti davvero invitanti e gustosi da assaggiare. Se a tutto ciò ci si aggiunge anche la sorpresa, allora la questione diventa di gran lunga più interessante.