Il formaggio più pericoloso al mondo è italiano, e lo mangiano lo stesso

Si tratta di un formaggio piuttosto noto nel Bel Paese e che ha una particolarità che lo rende piuttosto unico nel suo genere. Vediamo di qual è nello specifico e perché è ritenuto pericoloso

I formaggi sono uno dei fiori all’occhiello dell’Italia, eppure in giro per il mondo un prodotto piuttosto noto realizzato in una specifica regione d’Italia viene visto come demoniaco. Una sorta di offesa alla cultura nostrana che di certo non ha nulla da invidiare a quella di altri paesi.

Ma allora l’interrogativo sorge spontaneo: perché mai secondo il Guinness World Record questo formaggio è ritenuto il più pericoloso al mondo? Prima bisogna capire di quale creazione casearia stiamo parlando, in modo tale da poter comprendere i dubbi sollevati intorno ad essa.

Casu Marzu: perché secondo il Guinness World Record bisogna tenere alta la guardia

Ebbene si, si tratta del Casu Marzu che come si evince dal nome è tipico della Sardegna. Sull’isola è piuttosto gettonato e anche chi viene da fuori ha imparato ad apprezzarlo. Non tutti a quanto pare. Trattandosi di un formaggio infestato dai vermi qualche dubbio come è lecito che sia è giusto averlo.

Secondo l’edizione 2009 del libro che sancisce i primati a livello mondiale il Casu Marzu è ciò che di più pericoloso c’è per quanto concerne i formaggi. Certo, ai tempi non c’era ancora l’elasticità attuale per quanto concerne la commestibilità degli insetti. D’altronde in Europa solo di recente sono state rese commerciabili le farine realizzate con gli insetti.

Ma tornando al nocciolo della questione ciò che incute timore rispetto a questo formaggio (la cui base è il fiore sardo) è la presenza delle Piophila casei, le cosiddette mosche del formaggio. Queste rilasciano le propria uova nelle fessure del prodotto caseario e una volta che si sono schiuse e i vermi si fanno largo all’interno del Casu Marzu, questo diventa più morbido e cremoso.

Quando viene servito i vermi fremono ancora nel loro nido, per questo alcuni preferiscono mischiare il tutto nascondendo i parassiti. Altri invece non hanno problemi e lo mangiano senza stravolgere nulla. In merito al sapore, in molti lo descrivono intenso e capace di lasciare un retrogusto piccante per diverse ore. Tornando ai rischi legati al suo consumo, se i vermi dovessero sopravvivere al morso potrebbero creare miasi e micro-perforazioni nell’intestino. Al momento però non sono mai stati riportati casi di questo tipo. Una precisione doverosa per non creare allarmismi eccessivi.