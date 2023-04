Pin Postepay dimenticato? Il trucco per scampare ai vuoti di memoria: in pochi lo conoscono

Che noia dimenticare il pin del proprio Postepay! Fortunatamente, c’è uno stratagemma che in pochi conoscono, ma molto utile per poterlo recuperare.

I continui progressi tecnologici hanno, senza dubbio, facilitato le nostre vite sotto tanti aspetti. Possiamo essere in contatto con chiunque in qualsiasi parte del mondo, abbiamo la possibilità di informarci su qualsiasi cosa ed in qualsiasi momento lo desideriamo. Un altro esempio, sono i nuovi sistemi di pagamento digitale, in particolare, i servizi offerti da Postepay.

Come tutto, però, anche in questo caso, la medaglia ha il suo rovescio. Infatti, insieme ai tanti vantaggi che offre la digitalizzazione dei processi, non possiamo non citare anche alcuni inconvenienti, come ad esempio, quello di dimenticare il pin. A chi non è mai capitato di avere un vuoto di memoria, perdendo così la possibilità di poter accedere al proprio profilo?

Ebbene, fortunatamente, esiste un utile trucchetto per recuperare il Pin Postepay.

Pin Postepay dimenticato? Il trucco per recuperarlo

Nel momento in cui viene attivata una carta Postepay, il Pin viene consegnato al titolare in una busta chiusa ed è fondamentale tenerlo sempre bene a mente per effettuare operazioni con la propria carta. Dimenticare o smarrire il pin Postepay può essere un vero e proprio grattacapo. Tuttavia, non c’è necessità di gettare via la carta e farne una nuova. Fortunatamente, c’è un trucchetto molto utile che ci consente di recuperarlo. Quindi, qualora ci dovesse essere un vuoto di memoria, niente panico, perché basta seguire queste semplici indicazioni.

In caso di dimenticanza del pin di accesso e di utilizzo della propria Postepay, tutto ciò che occorre fare è accedere all’apposita applicazione, dove è possibile trovare la sezione dedicata specificamente al recupero delle proprie credenziali. Proprio lì, sarà possibile visualizzare il pin caduto nel dimenticatoio.

Per chi, invece, non è propriamente avvezzo alle tecnologie, Poste Italiane ha messo a disposizione un numero verde di assistenza indicato sul sito ufficiale dell’azienda. Seguendo le istruzioni della voce guida è possibile recuperare il Pin della propria carta Postepay. Chiaramente, in questo caso, dopo la richiesta del PIN si riceverà un nuovo codice, diverso dal precedente, quindi il vecchio PIN verrà in tutto e per tutto sostituito da quello nuovo. Infine, ricordiamo di non comunicare per nessuna ragione il Pin della propria carta a nessuno, nemmeno a parenti o amici, e di non salvarlo sul telefonino, evitando rischi in caso di furto o smarrimento del proprio smartphone.