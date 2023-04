Primavera, è tempo di Comunioni: quanto costa nel 2023 la giornata perfetta

La Pasqua è ormai arrivata e presto per tantissimi giovani italiani arriverà il momento di consolidare la propria fede attraverso il sacramento della comunione, ma quanto costano i festeggiamenti?

Anche se la fede dovrebbe essere un aspetto piuttosto intimo e personale, gli eventi più importanti come il battesimo, la comunione o la cresima ed il matrimonio vengono festeggiati con grandi banchetti, musica ed intrattenimento per ogni età.

Organizzare una festa per la comunione dei propri figli non è affatto semplice, soprattutto in un periodo storico così complicato dal punto di vista economico, che ha visto un aumento dei prezzi incredibile in tutti i settori, da quello alimentare a quello immobiliare.

A causa di tutto ciò molte famiglie temono che per poter festeggiare un evento così importante si debbano per forza sborsare molti soldi, soprattutto per assecondare i gusti e le tendenze di tutti gli amici e dei familiari invitati. Per capire a quanto ammonterà il prezzo finale di una festa di comunione è importante valutare molti aspetti, come le decorazioni, il cibo o le attività.

Ciò che influenza maggiormente il prezzo di una festa di comunione è il numero di invitati ed il relativo rinfresco, che potrebbe comprendere un buffet, un pranzo al ristorante o semplicemente un rinfresco a casa propria.

Come stabilire il prezzo della festa della comunione

Secondo le stime medie nazionali il costo di una festa di comunione si aggira tra i 1.500 euro ed i 3.000 euro, tuttavia è bene valutare tutti ciò che verrà compreso nei festeggiamenti, così da poter decidere dove si può risparmiare e dove invece voler puntare tutto per un grande effetto sorpresa.

Gli elementi che influiscono sul prezzo sono:

L’abito della comunione e gli accessori, che hanno un prezzo complessivo di 100-600 euro a seconda dei propri gusti e delle necessità familiari,

L’acconciatura, che può essere elaborata e quindi realizzabile da un professionista, dal costo compreso tra i 15 ed i 30 euro,

Il fotografo, il cui prezzo varia a seconda del numero di ore ed anche al tipo di reportage selezionato dalla famiglia

Il luogo e tipo di pasto servito per gli invitati, che può comprendere un pranzo al ristorante o un rinfresco. I prezzi in questi casi possono variare da 30 euro per arrivare fino a 100 euro a persona.

Le bomboniere e gli inviti destinati ai cari ed agli amici che hanno partecipato all’evento

L’animazione, che può comprendere anche una sala e l’assunzione di uno o più professionisti.