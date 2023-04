Juventus, la disperazione di un’azionista: “Come sono finiti i miei risparmi”

Il caos in casa Juventus sta sollevando una serie di polveroni collaterali tra cui quello dei piccoli azionisti che avevano investito in azioni pensando che non ci fosse nessun problema in merito ai bilanci

Il clima in casa Juventus non è di certo dei migliori da quando sono scattate le indagini in merito al falso in bilancio e alle plusvalenze. In attesa di capire cosa succederà sia a livello sportivo che a livello giudiziario, la questione si sposta sui piccoli azionisti rappresentati da Codacons.

Questi ultimi infatti vorrebbero che la società bianconera venisse menzionata come responsabile civile insieme alla società di revisione Ernst&Young, che ha approvato i bilanci che l’accusa considera fasulli. I capi d’accusa sono molteplici e vanno dalle false comunicazioni sociali, all’ostacolo della vigilanza fino all’aggiotaggio e alle false fatturazioni.

Caso Juve: la disperazione di una donna che ha perso tutti i suoi risparmi

Il Gup ha accolto l’istanza e ha rinviato l’udienza al 10 maggio, giorno in cui verranno valutate tutte le parti civili tra cui anche la Consob costituitasi parte civile. Sono circa 50 gli azionisti in questione che avevano acquistato delle azioni del club bianconero (essendo una società quotata in Borsa) con il presupposto che i bilanci fossero regolari e che la Consob non aveva portato alla luce nessun problema.

La Juventus però avrebbe ostacolato la Consob nel controllo dei bilanci e solo in seguito quindi sono venute fuori le anomalie che stanno penalizzando e non poco gli investitori. A tal proposito, ecco la testimonianza di Antonella Montesel, una donna che in pratica ha perso il denaro che aveva deciso di investire.

Ha raccontato la sua esperienza a tvplayofficial, trasmissione sportiva trasmessa su Twitch e condotta da Marco Giordano. Con voce piuttosto provata dopo quanto l’è capitato si è lasciata andare ad un breve racconto della vicenda. Ecco le sue parole: “Purtroppo ho investito nelle azioni della Juventus una cifra consistente: più di 100mila euro ed ho perso quasi tutto, ovvero il 90%. Quando le ho acquistate il prezzo era tutt’altro, poi il titolo è andato sempre più in calando fino a perdere tutto il suo valore. Naturalmente chi investe in Borsa è consapevole che ci sono dei rischi, ma non fino a questo a punto. La Juve godeva della fiducia di tifosi ed investitori. Prima di questa storia non avrei mai potuto immaginare che il titolo potesse andare così in picchiata. C’è tanta amarezza, spero vivamente nelle giustizia visto che purtroppo ho bruciato i risparmi di una vita”.