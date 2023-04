Risparmi, mettili al sicuro dal fallimento: il miglior modo per salvarli

Con le ultime notizie riguardanti le crisi finanziare delle banche americane molti risparmiatori hanno cominciato ad aver paura per il destino dei loro risparmi, temendo per il peggio.

Perdere i soldi guadagnati in una vita di duro lavoro è un pensiero davvero frustrante, che può creare ansia e malessere nei correntisti, ecco perché invece di accumulare ricchezze in banca hanno cominciato a trovare soluzioni alternative.

I risparmiatori che tengono i propri beni esclusivamente nel conto corrente bancario sono estremamente pochi, prima di tutto perché così facendo in caso di bancarotta si rischierebbe di perdere gran parte del denaro, poi perché l’inflazione rischierebbe di far prosciugare il conto in un batter d’occhio.

Per questi motivi è sempre consigliabile diversificare le modalità con cui custodire i soldi, così da poter magari anche guadagnare qualcosa sulle quantità di denaro investito. Una delle scelte più amate dell’ultimo periodo è sicuramente l’investimento nell’ambito delle criptovalute, un trend in forte crescita e che promette guadagni incredibilmente alti.

Le criptovalute sono delle forme di pagamento criptate non soggette a regolamenti nazionali, proprio per questo però godono anche di grandi vantaggi, come l’anonimato e la grande libertà di transazioni. Nell’ultimo anno questa valuta ha subito grandi variazioni di prezzo, aumentando il valore del 30% in appena 7 giorni.

Come mettere al sicuro i propri soldi

Per chi non se la sentisse di investire in una soluzione così variabile e rischiosa, può sempre optare per uno degli investimenti più tradizionali in assoluto: l’oro. Questo bene di lusso è una delle uniche soluzioni finanziare che non si smentisce mai, durante la settimana del crack della Silicon Valley Bank ad esempio il suo valore è salito da 1800 dollari a 2000 dollari l’oncia, totalizzando un +20% in 5 mesi.

Un altro bene di rifugio utile per diversificare i propri risparmi sono le classiche obbligazioni governative, le quali però hanno una rendita media annua del 3,5% o 4%. I titoli garantiti dallo Stato sono inoltre un ottimo modo per investire il proprio denaro in favore del paese, ottenendo un vantaggio sicuro a lungo termine.

I Buoni Fruttiferi Postali infine rappresentano un altra via di risparmio molto interessante in quanto, così come i conti deposito, possono essere gestiti in piena autonomia, scegliendo e personalizzando l’offerta mediante le propose dell’istituto di credito. Dividere i propri risparmi in tutte o alcune di queste soluzioni permette di non rischiare sul destino del proprio patrimonio, godendo dei vantaggi offerti da enti e governo.