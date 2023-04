Quali farmaci non devono mai mancare in casa: la lista completa

Vediamo quali sono i farmaci che bisogna avere tassativamente in casa. Quali possono tornare utili nei casi di emergenza e quali invece si possono tranquillamente evitare

Inutile negarlo, in ogni casa c’è sempre uno spazio adibito alla piccola farmacia domestica. C’è chi ripone i medicinali in bagno, chi in un’anta di un mobiletto in soggiorno, ma all’occorrenza è sempre bene farsi trovare preparati. O almeno questo è quello che pensiamo.

Come per tutte le altre cose, anche in questi casi ci vuole il giusto dosaggio. Per cui, alcuni farmaci è sempre bene averli, ma non tutti. Anche perché per qualunque medicinale da assumere va prima consultato il proprio medico. Ordunque, mai agire di testa propria se non si è del settore.

I farmaci che non devono mai mancare tra gli scaffali di casa

A cosa serve quindi avere dei medicinali per ogni evenienza? Considerando la data di scadenza e la non competenza in materia, meglio riporre dentro le mura domestiche soltanto l’essenziale. Dunque, questo consiglio è da tenere bene a mente, soprattutto per chi è ipocondriaco e continua a documentarsi sui vari blog online.

Per essenziale si può intendere tutto ciò che rientra nell’ordinario, ovvero nelle situazioni abbastanza comuni. Quindi tutti quei medicinali che si vendono anche senza prescrizione medica, proprio per il loro utilizzo ad hoc da primo soccorso. Quindi, secondo questo principio, sì a cerotti, disinfettanti e cotone. Tra le casistiche più frequenti? Sicuramente la febbre, per cui è consigliabile avere in casa anche degli antipiretici, così come una pomata per contusioni o per dolori se si soffre di dolori articolari.

Ovviamente questo dipende anche da chi vive in casa, se ad esempio ci sono anziani o al contrario una coppia giovane, le necessità potrebbero essere diverse. Inoltre, potrebbero essere di uso comune anche farmaci per lo stomaco, pancia o mal di testa. E tra gli accessori da possedere possiamo identificare un termometro e un misuratore per la pressione.

Tutto il resto a cosa serve? Prevenire sì, ma non vale per tutto. Per cui, impariamo a capire ciò che davvero potrebbe esserci utile, perché per tutto il resto sarà il nostro medico a consigliarci e a prescriverci una terapia specifica. Inoltre, per ogni farmaco esiste una data di scadenza che va rigorosamente verificata prima dell’assunzione. E, cosa importantissima da non sottovalutare mai, i medicinali vanno tenuti alla larga dai bambini, perché in caso contrario possono essere estremamente pericolosi.