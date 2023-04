Autovelox, la differenza tra quelli arancio e quelli blu: fai attenzione

Gli autovelox sono di diverso tipo, presenti su strade urbane ed extraurbane sono importanti per controllare la velocità dei mezzi di trasporto ed evitare eccessi pericolosi. Questi strumenti sono contenuti in colonnine di diverso colore, spiccano tra tutte quelle arancio e blu.

Funzionano veramente tutti gli autovelox? Qual è la differenza tra le diverse tipologie e quale la loro funzione per il controllo del traffico e dell’ordine sulla strada? In questo articolo prendiamo in considerazione le colonnine arancione e quelle blu.

Autovelox stradali, le differenze tra le tipologie e colori

Ogni automobilista sa che, distribuiti lungo le strade cittadine ed extraurbane, ci sono le colonnine che contengono un dispositivo in grado di rilevare a quanti km orari viaggia un mezzo di trasporto. Ma sono tutti funzionanti? Scopriamolo subito.

Colonna autovelox arancio

Sono conosciuti come Velo Ok, si tratta di colonnine arancioni, molto diffuse sulle strade di ogni genere. Queste sono composte da una parte esterna in plastica a forma di cilindro con una parte aperta per consentire all’autovelox di catturare l’immagine del mezzo che supera la velocità. Le colonnine arancioni posso anche essere vuote in quanto fungono anche da dissuasori per gli automobilisti che nel vederle rallentano.

Inoltre, se contengono il dispositivo di rilevazione della velocità, è necessario che ci sia una pattuglia a breve distanza per contestare subito l’infrazione. Questo è indispensabile se l’autovelox si trova in centri urbani e quartieri, vie locali, strade extraurbane oltre che sulle autostrade.

Colonna autovelox blu

Le colonnine blu per autovelox hanno una forma differente da quelle arancioni, il contenitore è squadrato ed è fatto in materiale metallico. All’interno ci possono essere dispositivi fissi che sono attivi sia di giorno che di notte e utilizzano sistemi tecnologici con laser e telecamere a infrarossi digitale che è in grado di riconoscere la targa. La gestione di questo dispositivo si può fare anche da remoto e l’eventuale infrazione può essere eseguita subito dalle forze dell’ordine.

I box autovelox possono contenere in modo fisso o a rotazione, diversi dispositivi. Tra questi ci sono Targa System, gli strumenti che verificano la presenza di assicurazione valida, dispositivi per controllare che non si tratti di un mezzo di trasporto sotto sequestro o rubato.