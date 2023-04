Seppellire il proprio cane in giardino è possibile, ma solo se…

Molte persone vorrebbero tenere il proprio amichetto a zampe nel proprio giardino quando passa a miglior vita. Un procedimento possibile a patto che si rispetti una determinata procedura

Vivere con un animale domestico è un’esperienza unica che molte persone decidono di fare nel corso della propria esistenza. Purtroppo però il loro ciclo di vita è più breve del nostro e ci ritroviamo costretti a dirgli addio decisamente troppo presto. Un momento straziante che ha un impatto devastante su chi per anni si è preso cura di loro come dei figli.

Probabilmente il cane è colui che più incarna questa dinamica e quando si incammina sul cosiddetto ponte dell’arcobaleno lascia un vuoto incolmabile. In virtù di ciò molte persone vorrebbero tenerli vicino a loro e magari se ne hanno la possibilità seppellirli nel proprio giardino.

Cosa serve per poter seppellire il proprio cane nel giardino di casa

Un desiderio che diventa sempre più comune, proprio per sentire il proprio amico a quattro zampe vicino anche quando non ci sarà più. Questa pratica però non è scontata, per poterla effettuare sono necessarie delle piccole clausole che è bene conoscere.

Innanzitutto, bisogna sapere che ad avere un ruolo fondamentale è il veterinario. Esatto, proprio lui, che oltre ad accompagnare il cucciolo durante la sua vita e nei momenti in cui sta poco bene, ha la sua importanza anche quando il nostro amico percorre sul ponte dell’arcobaleno. inoltre, il veterinario è anche colui in possesso della documentazione del cane, come appunto il libretto sanitario.

Quest’ultimo, insieme al microchip, è un documento ufficiale e, nel momento in cui l’animale non ci sarà più, va data documentazione al veterinario. Il motivo è semplice, in quanto questa comunicazione è necessaria per farsi rilasciare un certificato di morte che esclude anche malattie infettive. Inoltre, tramite il certificato viene comunicato all’anagrafe canina il numero di chip che aveva il cane e che verrà poi dismesso.

Dopo aver espletato questo genere di pratiche si può tenere per sempre il nostro amico amico a quattro zampe nel nostro giardino. In questo modo sarà un po’ come se stesse ancora con noi, seppur in un’altra veste. Avere il nostro amico vicino ci farà sentire sempre meno soli. In giornate particolarmente malinconiche e pensierose il nostro pensiero sarà sicuramente rivolto al nostro amico, che però troveremo in giardino dove potremo star sulla sua lapide tutto il tempo che vogliamo, per trovare un po’ di conforto ripensando ai momenti felici vissuti insieme.