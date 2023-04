Legge 104: puoi usufruire di uno sconto del 50% che non tutti conoscono

La legge 104 dà diritto a numerose agevolazioni. Alcune sono decisamente più note mentre altre non sono poi così conosciute. Eccone una che può essere davvero interessante

Le persone che convivono con una condizione invalidante di un certo rilievo (almeno del 33,33%) possono rientrare nell’ormai nota legge 104 istituita nel 1992. Una normativa che negli anni è diventata sempre più importante visto che ha aiutato molte persone affette da handicap a poter usufruire di servizi agevolati.

Molte delle possibilità che offre la 104 sono abbastanza ridondanti e semplici da ricordare tra cui i permessi, i congedi parentali, la scelta della sede del lavoro, le agevolazioni sull’acquisto dell’auto e sulle prestazioni sanitarie. Al passo coi tempi però bisogna aggiungere anche un altro servizio piuttosto importante, ovvero la linea telefonica.

Legge 104: l’agevolazione che non ti aspetti che permette di avere uno sconto del 50%

Chi versa in condizioni di salute o motorie deficitarie ha ancora più necessità di essere in contatto con amici o parenti nel caso dovessero presentarsi delle emergenze. Ma niente paura. È previsto uno sconto del 50% sulle tariffe telefoniche e sulla linea internet dedicato proprio a chi viene riconosciuto come portatore di handicap.

Nel verbale che accerta questa condizione ci deve essere però una particolare indicazione. Deve far riferimento alla legge numero 388/2000 con riferimento dell’articolo 30 comma 7 che consente di avere il diritto di accedere alle agevolazioni. Qualora questa postilla non ci sia si può presentare una nuova domanda. Deve essere inoltrata in via telematica sul sito dell’Inps accedendo con le proprie credenziali o in alternativa recandosi presso gli istituti del patronato.

Una volta inviata la domanda l’Inps manderà un messaggio in cui invita il soggetto richiedente ad effettuare la visita presso il Centro Medico Legale di competenza. In seguito a questo passaggio il verbale di handicap viene spedito a casa e quel punto si può riscontrare se è stata inserita o meno la norma necessaria per avere lo sconto sulla linea telefonica.

A prescindere da ciò se il verbale di handicap risale ad un periodo antecedente il 9 febbraio 2012 non ci sono alternative ed è indispensabile presentare una nuova domanda di riconoscimento. Per fugare qualsiasi dubbio in merito a questa tematica di grande interesse collettivo, non resta che consultare il portale dell’Inps nell’apposita sezione dedicata. Lì si potranno leggere tutte le specifiche in merito e quali sono i servizi agevolati. D’altronde prima di inviare una qualsiasi domanda è sempre bene informarsi a dovere in modo tale da far valere i propri diritti.