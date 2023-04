Bancomat e carte di debito sono la stessa cosa? Facciamo chiarezza

Spesso in maniera impropria si crede che bancomat e carte di debito siano la stessa cosa, ma in realtà non è così. Ecco quali differenze intercorrono tra i due strumenti

Gli strumenti di pagamento elettronico sono ormai così numerosi che si fa fatica a distinguerli. Per questo non è facile confondersi tra Bancomat e carte di debito visto che la maggior parte di quelle emesse in Italia appartengono al circuito Bancomat e PagoBancomat.

Un errore piuttosto marchiano visto che questo nome serve ad identificare solo uno dei circuiti di pagamento esistenti in Italia. Andiamo quindi ad approfondire questa situazione in modo tale da chiarire una volta per tutte questo disguido.

Bancomat vs carte di credito: come funzionano e quali diversità intercorrono tra le due

Bancomat infatti è il nome del primo circuito nazionale gestito dalla Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat, per il prelievo di denaro contante da sportello automatico ATM. PagoBancomat invece è il circuito per le operazioni di pagamento presso i punti vendita italiani convenzionati, dotati di un terminale POS.

Nel Bel Paese tuttavia esistono altri circuiti internazionali e più diffusi sono Cirrus/Maestro (di proprietà di MasterCard), MasterCard, Visa e V-Pay (di proprietà di Visa). Inoltre, ogni carta di debito è legata ad uno o più circuiti, per concedere la possibilità di prelevare contanti e pagare tramite gli sportelli automatici (ATM) e i dispositivi POS che sono convenzionati con i vari circuiti. Questo è possibile sia in Italia che all’estero a seconda del circuito.

Le carte di debito più diffuse in ambito nazionale sono collegate al circuito nazionale Bancomat/PagoBancomat e si possono abbinare ai circuiti europei (V PAY, Cirrus/Maestro) e internazionali (Visa, MasterCard) in modo da poter garantire l’operatività anche al di fuori dei confini italiani.

Un esempio calzante in tal senso è quella di XME Card Plus di Intesa San Paolo che è abilitata ai circuiti MasterCard, Visa e PagoBancomat. Dunque, una copertura importante visto che questi circuiti sono accettati in tutta Europa e diverse altre parti del mondo. Per richiedere una carta di debito che si rammenta è uno strumento collegato ad un conto corrente che consente di prelevare contanti, acquistare beni e servizi nei negozi e anche online, basta essere titolari di un conto corrente presso la banca o un altro intermediario finanziario. La si può richiedere contestualmente all’apertura del c/c o in un secondo momento sia presso la propria banca che tramite il portale online dedicato.